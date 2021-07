Coronavirus : à l'occasion de l'entrée en action du pass sanitaire, quelle est la situation dans le Loiret?

En ce 21 juillet 2021, le pass sanitaire prend pleinement son sens dans le quotidien des Français. Il devient obligatoire dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes. En ce mercredi si particulier, où en est l'épidémie de coronavirus dans le Loiret? Faut-il s'inquiéter?

À partir de ce mercredi, le pass sanitaire devient obligatoire pour assister à des événements dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes. L'Assemblée nationale examine projet de loi sanitaire dans l'après-midi qui libère considérablement la vie des vaccinés et contraint les non-vaccinés. Le gouvernement s'inquiète ouvertement d'une deuxième vague. Le masque redevient obligatoire en extérieur dans plusieurs départements face à l'émergence du variant Delta. Dans le Loiret, rien de tel. L'épidémie est très limitée pour l'instant.

Le variant Delta est très légèrement majoritaire dans le département du Loiret selon les données des laboratoires d'analyses au 19 juillet. Sur 34 cas positifs, 19 sont des variants Delta.

Aucun décès depuis plus d'une semaine dans le Loiret

Le taux d'incidence est toujours très bas, 35 cas pour 100.000 habitants, il est de 75 cas en France, et le seuil d'alerte est fixé à 50. Pour l'heure, la propagation du virus est surtout visible sur les zones côtières, balnéaires, bien loin de la capitale loirétaine. Autre signe qui montre une très faible activité pour l'instant du coronavirus dans le Loiret, le nombre de décès. Aucun décès n'est intervenu entre le 13 et le 19 juillet. 16 personnes sont en réanimation en ce moment dans le département, un nombre stable sur les quinze derniers jours.

Où en est la vaccination dans le Loiret ?

La vaccination a été longtemps un sujet de préoccupation dans le Loiret, l'un des départements en à la traîne en France. 54% de la population est aujourd'hui vacciné au moins une fois, deux points en-dessous de la moyenne nationale, et 42,8% ont une couverture complète.

Dans le Loiret, comme ailleurs, les annonces d'Emmanuel Macron lundi dernier ont eu un impact sur la campagne de vaccination. Elle est en hausse là-aussi. On note notamment que les mineurs de 11 à 17 ans, les derniers autorisés à la vaccination, ont déjà une couverture partielle élevée. 3 adolescents sur 10 du département ont eu une première dose, 6,5% la deuxième dose, selon les données de Santé Publique France au 18 juillet 2021.

Le vaccin Pfizer-BioNTech est toujours le plus utilisé, avec des proportions toujours très importantes. Quasiment huit injections sur dix le sont avec le Pfizer.