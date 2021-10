A l'université de Reims, une tour pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre

Sur le campus Moulin de la Housse de l'université Reims Champagne-Ardenne, une tour métallique a pris place non loin du parking. Haute de 50 mètres de haut, elle permet de mesurer les émissions de gaz à effet de serre dans l'air.

"On va pouvoir quantifier les principaux gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère. Il s'agit du _méthane, du dioxyde de carbone et de l'acide nitreux_", explique Denis Loustau, directeur du réseau ICOS, un réseau international d'observation du cycle du carbone, dans lequel s'inscrit ce projet.

Au total, 35 tours identiques à celle de Reims existent en Europe et permettent de surveiller les émissions. "Grâce à ce réseau, on peut retrouver les émissions de chacune des zones : urbaine, rurale ou forestière par exemple", détaille Denis Loustau. Retrouver la zone des émissions mais aussi leur origine, si elle sont naturelles ou liées à l'activité humaine.

Les données sont ensuite traitées par les chercheurs afin de déterminer si les politiques environnementales mises en place sont efficaces. "Si elles le sont on verra les émissions baisser, ce qui n'est toujours pas le cas pour le moment". Une autre utilité "c'est aussi de renseigner les modèles qu'on utilise pour faire une projection climatique".

D'autres mesures complémentaires

Mais la tour n'est pas le seul outil mis en place pour la mesure des gaz à effet de serre. "On utilise également des drônes et de la mesure par ballon", explique Lilian Joly, chercheur au CNRS, à l'origine du pôle aérolab, qui développe ces outils de mesures d'émissions atmosphériques. "Tout ce panel nous permet de cartographier ces émissions plus précisément et d'améliorer les modèles que l'on fournit", renchérit-il.

Au total, une vingtaine de chercheurs de l'Université Reims Champagne-Ardenne sont mobilisés sur ce projet.