A la Baule, il est interdit de pêcher ou ramasser des coquillages sur deux plages ce dimanche

A cause de la présence de la bactérie Escherichia coli dans les coquillages, la pêche et le ramassage sont interdits ce dimanche 22 janvier 2023 à titre professionnel sur deux plages de la Baule : la plage Benoit et les Impairs. C'est ce qu'annonce ce dimanche matin la préfecture de Loire-Atlantique dans un arrêté. Tous les coquillages qui ont été ramassés dès le 20 janvier doivent être retirés du marché.

ⓘ Publicité

Ne pas consommer les coquillages

Si vous avez acheté ou ramassé des coquillages provenant de cette zone, la préfecture vous conseille de ne pas les consommer et de les détruire. Si vous avez un doute sur la provenance de vos coquillages, mieux vaut ne pas les consommer.