À la CPAM de Lille, "la 5e vague de Covid a dépassé le contact tracing"

L'open space est à moitié vide, puisque la cellule contact tracing de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) n'échappe pas au télétravail préconisé par le gouvernement. Mais il y a bien une quarantaine d'opérateurs mobilisés, à Lille, pour accompagner et répondre aux personnes testées positives au Covid-19, mercredi 26 janvier 2022. Et ils ont fort à faire.

"On doit appeler 5 275 personnes aujourd'hui, constate Lylia, une des opératrices. Alors c'est impossible de contacter autant de personnes en une journée." Elle enchaîne les appels - entre 13 et 20 par jour, sans compter les appels en absence - mais depuis début janvier, la priorité est donnée aux personnes qui ne sont pas vaccinées et celles qui n'ont pas de téléphone portable, souvent plus isolées socialement. Les autres reçoivent des SMS leur indiquant les règles d'isolement ou les démarches à faire pour obtenir un arrêt maladie.

Entre 5 et 10 000 personnes à appeler chaque jour

Dans le Nord, ils sont 125 à constituer les équipes de la plateforme téléphonique. En ce moment, alors que le nombre de contaminations dépasse les 300 000 personnes chaque jour en France, ils devraient être 1 200 opérateurs pour pouvoir réellement appeler toutes les personnes positives.

"La 5e vague a dépassé les capacités de tracing, reconnaît Baptiste Marchand, le directeur santé de la cellule contact tracing. On traite 7 à 10 % de la charge. Par conséquent, quand on appelle quelqu'un, on le fait bien et on prend le temps d'expliquer l'ensemble des consignes pour être sûr qu'il les a bien comprises."

La cellule contact tracing de la CPAM de Lille-Douai (Nord) regroupe une quarantaine d'opérateurs pour remonter les contaminations au Covid-19. © Radio France - Théo Boscher

La plateforme tourne 7 jours sur 7, avec trois équipes et même des étudiants recrutés pour les week-ends. Il y a un profond renouvellement des équipes : "Là, on est sur un rythme où on recrute toutes les semaines, explique Véronique Boumaza, la responsable de la plateforme. Ca nous permet de nous ajuster aux capacités nationales."

Faire de l'accompagnement

Paradoxalement, les cellules de contact tracing n'échappent pas aux mêmes interrogations que nous nous posons tous à chaque nouvelle annonce ou chaque nouveau protocole. Mais eux en plus sont chargés de les expliquer aux personnes malades. "Ca a été compliqué pour nous au début avec le dernier protocole en janvier, se souvient Lylia. On ne comprenait plus rien ! J'ai encore des petites fiches sous les yeux." Ils reçoivent des nouvelles consignes nationales toutes les semaines.

L'opératrice de 23 ans a elle-même contracté le virus deux fois. Elle se met donc souvent à la place des personnes qu'elle appelle et qui ont beaucoup de questions.

On n'est pas uniquement là pour faire une enquête sanitaire, on est aussi là pour les écouter car on est tous dans le même bateau, sinon on est tous seuls face à cette maladie. - Lilya, opératrice contact tracing à Lille

Pour gagner du temps, ils renvoient aussi vers des outils dématérialisés ou en ligne sur le site Ameli.fr pour expliquer les règles d'isolement