A la découverte des champignons de la forêt de Haguenau

La saison des champignons, c'est parti! Les amateurs vont les traquer jusqu'en novembre. La société mycologique de Strasbourg organisait une sortie ce dimanche en forêt de Haguenau.

A chacun ses coins à champignons, à ne révéler à personne! La société mycologique de Strasbourg, elle, est partageuse. A l'initiative de la mairie de Haguenau, elle organisait une sortie ce dimanche en forêt de Haguenau, autour du Gros Chêne, à la découverte du petit millier de champignons qui peuplent ses sous-bois. La sortie n'était pas exactement une escapade gourmande. Pour Bernard Woerly, membre de la SMS et forestier à la retraite, il s'agissait avant tout de présenter aux promeneurs le règne des champignons, ces eucaryotes aux mœurs bien particulières: "le champignon, c'est un recycleur de matière organique". Il faut absolument préserver son habitat: "le champignon vit dans le substrat, dans le sol. Quand on ramasse un champignon, on ne ramasse en fait que son "fruit", c'est que la fructification".

Bernard WOERLY, ancien forestier et spécialiste des champignons Copier

La société mycologique de Strasbourg animera d'autres sorties cet automne dans la région, à Climbach, notamment le dimanche 15 octobre. L'association propose aussi une exposition à Molsheim les samedi 7 et dimanche 8 octobre, salle de la Monnaie.

Attention à ne pas mélanger les variétés de champignons! © Radio France - Corinne FUGLER

Avec ses 14.000 hectares, la forêt de Haguenau est la sixième de France. Cet ensemble forestier unique brigue le label de "forêt d'exception".