Saint-Péray, France

A la foire de Saint-Péray, cette étude scientifique, on n’y croit pas trop. La preuve avec André. Il a la tête dans le raisin depuis son enfance. A 75 ans, il est toujours viticulteur à Valréas : "moi je trouve ça inadmissible. A mon époque on buvait du vin à la cantine et au goûter, et après on allait dans les vignes. On est vieux quand même."

A la foire au vin de Saint-Péray en Ardèche. © Radio France - Victor Vasseur

En 2016, la consommation d’alcool était le septième facteur de risque de décès prématuré et d'invalidité dans le monde et la principale cause de décès chez les personnes âgées de 15 à 49 ans. Mais peu importe pour Jacques, un lyonnais. Il préfère continuer de boire du vin : "on ne peut pas vivre non plus sans avoir de petits plaisirs dans la vie. Tout peut être mauvais. Manger des aliments trop riches, ce n'est pas bon, des aliments trop sucré, ou si on ne fait pas assez de sport etc"

Le petit verre quotidien serait déjà dangereux pour la santé © Radio France - Victor Vasseur

3 millions de décès par an

"Un verre de vin par jour ce n'est pas dangereux pour la santé" assure Marion, vigneronne à Villedieu, entre le Vaucluse et la Drôme, qui prend un exemple personnel : "mes grands-parents sont extrêmement vieux, _j’ai des centenaires dans la famille. Ils ont toujours bu un verre de vin rouge à chaque repas_. Vive le vin !"

10h30, le petit blanc de l'apéro à la foire de Saint-Péray. © Radio France - Victor Vasseur

Mais la parole de la raison revient peut être à Yves, membre de la confrérie du Saint-Péray : "les vins ne sont pas dangereux si on peut les boire avec modération."

L'étude rappelle que la consommation d'alcool serait responsable de près de 3 millions de décès chaque année dans le monde. En moyenne en France, les hommes boivent 4.9 verres d'alcool par jour. Les femmes quant à elles boivent 2.9 verres quotidiennement.