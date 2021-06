À la gare des Aubrais, un centre qui vaccine "à pied, en trottinette, ou en voiture" et sans rendez-vous

Au moment où le Premier ministre Jean Castex appelle "à en faire beaucoup mieux sur la vaccination", face à des cas plus fréquents de variant indien, la préfecture du Loiret a ouvert ce jeudi un "vaccidrive". Ce centre de vaccination rapide et sans rendez-vous ira jusqu'à 2.400 doses par semaine.

Pour le moment, les soignants et bénévoles de la Fédération française de secourisme du Loiret, installés au rez-de-chaussée du parking souterrain qui jouxte la gare des Aubrais, attendent encore les volontaires. Depuis l'ouverture de leur "vaccidrive", ce jeudi à 24 juin à 13h30, ils ont injecté une dose de Pfizer à une centaine de personnes, alors qu'il est calibré pour aller jusqu'à 1.200 injections cette semaine, et jusqu'à 2.400 la semaine prochaine.

Mais en s'installant ici, ce sont bien notamment les "pendulaires" que visent les autorités de santé du Loiret. Chaque jour 7.000 voyageurs transitent par la gare des Aubrais, des habitants de la métropole d'Orléans qui vont travailler à Paris. Ceux-là n'ont pas le temps de prendre rendez-vous, ne peuvent pas bloquer un créneau, ont besoin de souplesse. C'est à eux que s'adresse ce vaccidrive. "On a regardé la courbe de fréquentation du parking" explique Adrien Thévelin, chargé de mission pour la FFSS. "Cela nous a permis de voir à quels horaires il y avait le plus de monde, on s'est aussi calés au maximum sur les horaires des trains".

Une baisse des rendez-vous dans les centres classiques

Claire Girard habite à 100 mètres de ce nouveau centre de vaccination, elle est parmi les premières à venir se faire vacciner. C'est une deuxième dose, pour elle, mais beaucoup plus pratique que la première : "J'étais très motivée pour la première dose, je suis allée jusqu'à Aubigny-sur-Nère, mon mari jusqu'à Sully, ma fille aînée l'a eue à Châteaudun. Là mon mari travaille à Paris, je vais lui dire dès ce soir qu'il peut se faire vacciner à la descente du train".

La souplesse, la rapidité, c'est l'effet recherché, explique Xavier Marotel, le directeur de cabinet de la préfète du Loiret : "On voulait proposer une offre pratique, sans rendez-vous. En drive on peut même vacciner plusieurs personnes dans la voiture. C'est vrai qu'il y a une baisse des rendez-vous dans les centres plus classiques, alors qu'il faut vraiment ne rien lâcher, sur la vaccination, avant les vacances. On espère que cette nouvelle proposition rencontrera son public".

Ce vaccidrive est ouvert de 13h30 à 20, du mardi au samedi (les derniers patients peuvent arriver jusqu'à 19h30). Il est ouvert à tous ceux qui remplissent les critères, c'est-à-dire toutes les personnes de plus de 12 ans (avec une autorisation des parents pour les mineurs). Il sera par ailleurs ouvert en nocturne les 29 et 30 juin, jusqu'à 22 heures.