A la maternité de Lens, des sages-femmes en grève réquisitionnées "un geste fort et inédit"

Depuis le début de l’année les sages-femmes sont descendu 5 fois dans la rue et l’augmentation de 100 euros brut par mois annoncé par le ministre de la santé Olivier Véran mi-septembre ne suffisent pas. Les 24 000 sages-femmes de France veulent une vraie reconnaissance de leur profession.

Un mouvement très suivi

Au centre Hospitalier de Lens, 80% des sages-femmes font grève. Pour se faire entendre et pour montrer leur détermination, 9 sages-femmes de la maternité de Lens sont allées jusqu’à la réquisition par un huissier de justice. Elles n’ont pas répondue hier à l’assignation reçue par courrier vendredi. Les huissiers de justice sont venus chez elles ce samedi après-midi pour les réquisitionner.

De la colère et de la détermination

Emmanuelle fait partie de ces sages-femmes réquisitionnées "Ne pas venir travailler et attendre le huissier, _c'est un geste fort et inédit _pour nous personnellement et pour notre profession" confie-t-elle. Et elle ajoute " on veut avec cette action se faire entendre et que notre profession soit enfin reconnue"

Après le mouvement de grève de ce week-end les sages-femmes de la maternité de Lens iront manifester le 7 octobre prochain à Paris.