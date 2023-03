A la maternité de Sarlat, les futures mamans invitées à aller accoucher ailleurs

Depuis plusieurs jours, les rumeurs courraient dans les couloirs de l'hôpital Jean Leclaire à Sarlat. A l'issue d'une rencontre entre la direction de l'hôpital et l'équipe de la maternité ce mardi, les informations sont plus précises. Le plateau technique de la maternité va fermer dès ce jeudi soir 18 heures et jusqu'à la fin du mois d'avril.

Pas assez de médecins sur place

Sans surprise, c'est le manque de médecins qui explique cette mesure radicale. Pour qu'une maternité tourne en toute sécurité, il faut un gynécologue obstétricien, un pédiatre et un anesthésiste. Mais à Sarlat, deux postes au moins sur les trois sont vacants, assurés par des intérimaires. L'ensemble de l'équipe a beau faire ce qu'elle peut, ça ne suffit pas. La direction tente de recruter des praticiens, mais comme partout, ils ne se bousculent pas.

La Loi Rist n'arrange rien

La loi Rist, du nom de la députée Renaissance qui la porte, vient ajouter de la difficulté à un entreprise déjà complexe. Le principe de cette loi entrant en vigueur le 3 avril prochain est de baisser les tarifs des gardes assurées par des médecins intérimaires en les bloquant à 1170 euros par jour pour éviter la surenchère. Ils viennent d'être réévalués pour passer à 1390 euros mais pas sûr que cela suffise à convaincre ces médecins. Les difficultés de la maternité de Sarlat en sont un exemple, mais d'autres centres hospitaliers et d'autres maternités ne sont pas mieux lotis

Il faudra accoucher ailleurs

A la maternité de Sarlat, 18 futures mamans espéraient accoucher à Sarlat en avril. Elles devront aller donner naissance à leurs bébés ailleurs. Elles ont été prévenues par les équipes de la maternité. Ce sera Périgueux, Bergerac, Cahors ou Brive, même si ces dernières sont elles aussi, confrontées à un manque de médecins.

Une manifestation jeudi

Le comité pour la défense de la maternité et l'hôpital public de Sarlat va distribuer des tracts dès mercredi avant d'appeler les élus, les médecins et la population à se rassembler devant le centre hospitalier jeudi. L'Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine devrait communiquer sans tarder. Les conséquences de la loi RIST ne devraient pas se limiter à la seule maternité de Sarlat.