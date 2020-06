A la plateforme Contact Covid de la Marne, "une activité bien plus faible que prévu"

Un mois après le lancement du "traçage" des cas de Covid 19, la plateforme Contact Covid de la Marne constate beaucoup moins d'activité que prévu. Mise en place par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne -comme dans chaque département- elle est chargée de "traçer" les éventuels contacts des patients testés positifs au virus. Près de 60 agents étaient formés et opérationnels à la CPAM de la Marne il y a un mois , et force est de constater qu'ils sont moitié moins aujourd'hui.

En cumul, près de 900 contacts identifiés et appelés en un mois

"On a moins de patients Covid positifs que ce qui était imaginé et on a moins de personnes contact par patient positif donc on a une activité finalement bien plus faible que ce qui avait été imaginé et elle est plus faible en juin que ce qu'elle était au mois de mai...", explique Claire Gaimard, la sous directrice de la CPAM de la Marne, ce jeudi 18 juin. Elle poursuit : "et on se rend compte que parmi les personnes contact très peu il y en a très peu qui deviennent des cas positifs donc c'est une bonne nouvelle... ".

à lire aussi Déconfinement : au coeur de la plateforme Contact-Covid de la Marne

"Depuis une dizaine de jours, on est à moins de 5 nouveaux cas positifs par jour", Claire Gaimard

Et alors même que l'Agence régionale de santé (ARS) procède à des campagnes de dépistages de masse, le constat concernant la circulation du virus au sein de la population est encourageant selon Claire Gaimard : "on a eu trois jours début juin où on a eu beaucoup plus de cas positifs mais ça a été une parenthèse, depuis on a diminué de façon significative le nombre de cas par jour et malgré le plus grand nombre de personnes testées on a moins de cas positifs donc ça prouve que le virus circule moins", explique Claire Gaimard. La sous directrice de la CPAM reste tout de même prudente. "Il faut rester vigilant pour que ça continue!", rajoute t-elle.