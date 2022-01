À la protection civile Normandie - Seine, les jeunes engagés dans la gestion de la crise du covid-19

La protection civile Normandie - Seine compte 200 bénévoles, avec une moyenne d'âge comprise entre 25 et 30 ans. France Bleu Normandie a rencontré deux jeunes normands engagés dans la gestion de la crise du covid-19

France Bleu Normandie donne la parole aux jeunes ce mardi matin, ces jeunes qui s'engagent en politique ou dans des associations. Gros plan sur la Protection Civile Normandie / Seine, dont dépendent les antennes du Havre, de Rouen, et de Grand-Bourgtheroulde. Elle compte 200 bénévoles et 8 salariés, formés au secourisme. Ils encadrent habituellement des événements sportifs, des manifestations, des festivals, mais depuis deux ans, ils sont aussi mis à contribution dans la gestion de la crise covid. Les bénévoles réalisent des dépistages, comme par exemple vendredi dernier à la maison de la Jeunesse et des Associations de Val-de-Reuil.

C'est une vocation pour moi

"J'ai toujours aimé aider les personnes, j'ai voulu m'investir davantage dans une association. C'est une vocation pour moi. J'ai commencé avant la crise covid, après je me suis investi davantage dans la crise du covid. J'essaie d'être un peu partout au sein de la protection civile. Le secourisme me passionne depuis tout petit. Ca apporte beaucoup de confiance en soi, de fierté. C'est gratifiant", explique Corentin, 18 ans, bénévole à la protection civile Normandie / Seine depuis deux ans.

Je cherchais un milieu où je pouvais être utile

La protection civile Normandie / Seine compte 200 bénévoles, la moyenne d'âge est de 25 / 30 ans. La crise covid représente depuis deux ans les 3/4 des activités de la protection civile. Une crise qui a suscité des vocations selon Quentin Lambert, secrétaire général de l'association. "Je pense que ça a permis de faire 10 à 15% de plus de recrutements. Etre utile, c'est une des motivations majeures chez les jeunes".

L'association est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles, jeunes ou moins jeunes.