PHOTOS - A La Rochelle, des SDF confinés au camping

Avec le début du confinement, les hébergements d'urgence de l'agglomération rochelaise ont rapidement affiché complet, et refusé d'accueillir de nouveaux résidents. Pour convaincre les SDF avec chiens de s'isoler, il fallait une idée : c'est l'ouverture du camping municipal du Soleil, impulsée par le CCAS de La Rochelle. Sa gestion a été confiée à des bénévoles de l'association Le Toi Ké Ta Tous.

Cette semaine, ils sont une vingtaine de sans-abri, essentiellement des jeunes, à dormir sous des tentes toutes neuves, offertes par une grande enseigne du sport avec tout l'équipement nécessaire (lits, duvets, etc.). La formule n'empêche pas les tensions, voire les morsures, mais elle semble faire ses preuves.

Le camion jaune de l'association Altea-Cabestan arrive au camping vers 13h. A bord, des repas très appréciés des SDF, qui préfèrent toutefois les distributions de croquettes pour leurs chiens. © Radio France - Julien Fleury

Distribution de repas et de... croquettes

14 heures. Les repas viennent tout juste d'être livrés par l'association Altea-Cabestan, et la distribution peut commencer. Au menu, salade de tomate, escalope - pâtes. Jordan attend surtout le paquet de croquettes pour ses deux chiens, fournies par l'association Gamelles pleines : "mes chiens passent avant moi, c'est toute ma vie. Sans mes chiens je ne peux pas avancer."

Une quarantaine de chiens cohabitent cette semaine sur le camping. C'est tout l'intérêt du lieu, à l'heure du confinement, pour Sammy : "ici, déjà, je ne me fais pas emm... par la police. Je me suis déjà pris une amende. Et apparemment, au bout de quatre amendes, c'est une peine de prison" s'inquiète le jeune marginal.

Distribution de repas, et de croquettes pour les chiens, que les SDF font passer avant eux pour manger. Les conditions matérielles sont bonnes sur le camping, de quoi oublier un peu le confinement. © Radio France - Julien Fleury

"C'est vraiment la classe !"

Le camping est vaste, arboré, très agréable sous le soleil. Cela reste un gros effort d'y rester, pour des sans-abri habitués à naviguer de ville en ville. Pour compenser, les conditions d'accueil sont optimales. Julie, installée depuis quelques jours, en est encore toute surprise : "on a des douches, des sanitaires, de l'électricité. On a des tentes neuves, avec de vrais matelas, c'est vraiment la classe ! Le temps est long, mais on dort bien."

Un confort inhabituel pour cette jeune femme qui a passé l'hiver sous une tente bien plus spartiate, dans la région de Bordeaux : "c'est dommage qu'on ait besoin d'un confinement pour en arriver là..."

"C'est la grande classe !" reconnait Julie, qui campe avec son chien et un chat. Le temps est long mais Julie dort bien, se repose. "Dommage qu'il faille un confinement pour en arriver là." © Radio France - Julien Fleury

Autorisation de sortie

Les sans-abri ont le droit de sortir du camp, munis de leur attestation. Ils en profitent pour faire la manche en ville. Et malgré les rues désertes, les dons se maintiennent, assure un campeur, "même si les gens paient beaucoup sans contact, il reste des personnes receptives" se réjouit le jeune homme qui parvient toujours à se faire "un petit bénéf'".

"Les chiens, attachés !" s’époumone Muriel Dumont, dite Mumu, la gestionnaire bénévole du lieu, avec ses amis de l'association Le Toi Ké Ta Tous. Pour vivre ensemble, quelques règles sont édictées. Ce qui n'empêche pas les disputes, sur fond d'alcool. Cette campeuse part avec sa valise et quelques affaires : "je préfère partir, que de me faire insulter. J'ai passé l'âge de me faire commander par des jeunes de 19 ans ! Mais sinon, le camping est très bien !"

Une vingtaine de campeurs, et une quarantaine de chiens. Pas toujours facile de vivre ensemble. La semaine dernière, une dispute sur fond d'alcool s'est terminée par trois morsures de chiens. © Radio France - Julien Fleury

Trois morsures de chiens

La semaine dernière, une bagarre un peu plus sérieuse s'est terminée par trois morsures de chien, heureusement légères. Elles n'ont pas conduit à des euthanasies, au grand soulagement des SDF. "Bien sûr, il y a eu des morsures, je le déplore" concède Muriel Dumont, qui précise : "c'est un public qui n'est pas habitué à vivre ensemble."

Un camping solidaire, c'était le rêve de Mumu il y a une dizaine d'années, projet abandonné à l'époque. Il a fallu le Covid-19 pour que cela devienne réalité : "même fragile, c'est une réussite, on a la preuve que les gens et les chiens sont capables de vivre ensemble." Muriel Dumont espère bien que l'idée survivra au confinement.

Muriel Dumont tient le camping bénévolement avec son association. Une réussite selon elle, malgré les tensions. Elle espère que cette idée de camping solidaire survive au confinement. © Radio France - julien fleury

Le coronavirus qui rode

Dans le camp, les SDF ont bien du mal à respecter les gestes barrière. Mais pour l'instant, le coronavirus ne fait que rôder. Dans une tente à l'écart des autres, Cécilia craint d'être infectée. Cette femme de 45 ans a passé une mauvaise nuit sous sa tente : toux, fièvre. De quoi inquiéter cette ancienne toxicomane : "j'ai déjà fait des infections pulmonaires, et j'ai une très mauvaise circulation du sang. Donc oui, ça pourrait être dangereux."

Cécilia a atterri au camping il y a une semaine, quand elle s'est résolue à quitter son conjoint alcoolique et violent, avec qui le confinement n'était plus possible : "parce que j'ai un chien, et hors de question que je l'abandonne. J'ai trouvé le camping sur Internet, et j'ai dit : hop ! j'ai appelé le 115 et ça s'est fait rapidement."

Un médecin et une infirmière de la Pass, service hospitalier spécialisé dans l'aide aux plus précaires, viennent visiter une campeuse qui se plaint de toux et de fièvre. © Radio France - Julien Fleury

Visite médicale

Ce jeudi après-midi, Cécilia reçoit la visite de Dominique et Pauline, médecin et infirmière de la Pass, service de l'hôpital spécialisé dans la santé des plus précaires. Après un examen clinique, le médecin se veut rassurant : "l'ausculation pulmonaire est très bonne, elle n'a pas de fièvre. Il faut dire aussi que cette nuit elle a eu très froid."

Le docteur Dominique Crozas ne prescrit pas de test à sa patiente, mais promet de revenir le lendemain. Et il en profite pour donner un petit cours sur le port du masque FFP2 qui a été confié à Cécilia : "dans votre situation, par précaution, mettez le masque au contact des autres. Seule sous votre tente, ce n'est pas nécessaire."

Le Covid-19 n'est pas entré sur le camping du Soleil. Tant mieux, car la santé des SDF est fragile, comme celle des bénévoles qui gèrent le camping. Et même pas un thermomètre sur le site. © Radio France - Julien Fleury

Protections précaires

Le coronavirus, Muriel Dumont le redoute, alors que beaucoup de sans-abri ont une santé fragile, tout comme les bénévoles qui les accompagnent. Sur le camp, les masques sont rares, et il n'y a même pas de thermomètre. "Les gens sortent, rentrent, c'est un mélange de population, se lamente Mumu. Au départ j'aurais souhaité qu'un test soit fait sur les gens qui arrivent. Mais on connaît la problématique des tests en France..."

En attendant, Cécilia reste au camping. Si son état se détériorait, le plan prévoit qu'elle soit éventuellement transférée vers l'auberge de jeunesse, destinée aux sdf malades. Mais toujours vide à ce jour.