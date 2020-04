PHOTOS - À La Rochelle, la vie confinée des jardins familiaux

Les préfectures des Charentes et du Poitou sont désormais claires : on peut cultiver un jardin familial, malgré le confinement. Message reçu par des milliers de jardiniers qui s'y rendent chaque jour en cochant la deuxième case de leur attestation de déplacement.

"Je suis en confinement dans mon jardin !" Françoise profite à plein de la dérogation offerte par le confinement lié au Covid-19. Le message des préfectures est désormais le même dans les Charentes et le Poitou : on peut continuer de cultiver un jardin familial. Une chance que des milliers de jardiniers ont saisie, en se rendant tous les jours dans leur parcelle en ayant coché la deuxième case de leur attestation de déplacement, celle qui autorise les achats de première nécessité. Les légumes qu'on cultive soi-même entre dans cette catégorie. Et pour Françoise, cette ressource est très importante.

En short et débardeur, Françoise s'active dans ses allées, sous un soleil estival. Pas une mauvaise herbe sur ses 200 mètres carrés au fond des jardins familiaux de Vaugouin à La Rochelle. Une parcelle qu'elle quitte le moins possible, elle qui travaille dans le tourisme, et a été placée au chômage par le début du confinement : "le jardin ça ne s'arrête jamais. Il ne faut pas l'abandonner. Et puis rester confinée ici, ça craint moins que de faire du jogging dans la rue, ou d'aller faire ses courses" assène cette native de Picardie, âgée de 60 ans et récemment installée à La Rochelle.

Pour aller jusqu'au bout du confinement, Françoise réalise ses plants elle-même. Pour dépendre le moins possible de l'extérieur. Dans son jardin, elle trouve un précieux équilibre. © Radio France - Julien Fleury

L'autosuffisance pour éviter les supermarchés

Le confinement, Françoise le prend très au sérieux. Depuis presque un mois, elle a totalement arrêté d'aller faire des courses. "Je mange ce qu'il y a dans mon congélateur, et dans mon... jardin ! J'ai des poireaux, de l'oseille, et bientôt j'aurai des pommes de terre." Des plants que Françoise prépare en grande partie seule, dans des bacs en polystyrène. "Tout ça, c'est ce que je n'achèterai pas, et donc des risques que je ne prendrai pas. Et j'en ai semé beaucoup plus que l'année dernière, justement à cause du confinement."

Ce potager florissant contraste avec la parcelle de ses voisins, envahie par les herbes. Depuis un mois, Françoise ne les a aperçus qu'une fois : "ils ne viennent pas parce qu'ils considèrent qu'ils doivent rester chez eux. Mais c'est du terrain en souffrance, ça" se lamente Françoise qui craint de voir sa parcelle envahie. "Vous imaginez, si toutes les parcelles n'étaient pas faites, ce serait une catastrophe."

Quand un jardin familial est délaissé par ses locataires, il est rapidement envahi d'herbes folles. Et peu d'espoir de récolter avant l'an prochain. © Radio France - julien fleury

Garder ses distances

Françoise est consciente d'avoir une chance immense. Alors elle respecte à la lettre les consignes de distanciation affichées un peu partout dans les jardins familiaux : "_même mes amis restent à la barrière. Ils me disent que j'exagère, mais je ne cède pas. Ce serait dommage qu'on nous ferme les jardins, parce que des gens ne respectent pas." Difficile en tout cas pour cette jardinière d'imaginer passer ses journées sur le balcon de son appartement : "ici je ne viens pas travailler, je viens me faire plaisir. C'est mon équilibre."_

Yves, 69 ans, vient de reprendre une parcelle de jardin familial qui a connu la jachère. Il y a donc beaucoup de travail pour l'ancien agriculteur de 69 ans. Qui se réjouit de bénéficier d'une dérogation au confinement. © Radio France - Julien Fleury

Cultiver un jardin familial est toléré, mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, prévient la préfecture de la Charente-Maritime : il faut habiter sur la même commune que sa parcelle, et se concentrer sur les fruits et légumes, pas question non plus de faire pousser des fleurs. Et bien sûr respecter les gestes barrières, et n'accueillir personne sur sa parcelle.

L'heure des plantations a sonné

Aux jardins familiaux de Vaugouin, les règles de distanciation semblent être appliquées sérieusement. Plus de pot au local de l'association, ni de troc de graines entre voisins. © Radio France - julien fleury

Une dérogation bienvenue pour les 800 locataires d'un jardin familial à La Rochelle. Avec le retour du beau temps, ils sont très nombreux à occuper leurs parcelles ces jours-ci. Une pelle à la main, Brahim retourne un tas de terre posé sur une dalle en béton, pour enlever le gazon et les racines : "après je tamiserai la terre, je l'étalerai, et je planterai des radis !"

Après trois semaines sans venir, cloîtré chez lui par le confinement, Brahim est heureux de pouvoir relancer son potager. Cela tombe bien : ce cardiaque a besoin d'exercice pour ménager son cœur. © Radio France - julien fleury

Brahim est de retour dans son jardin familial du quartier rochelais de Vaugouin, après trois semaines d'absence pour cause de confinement : "je suis venue avec ma femme, et j'ai constaté que mon jardin qui était tout le temps propre, était devenu dégueulasse..." Alors le retraité rochelais s'est résolu à revenir, deux heures par jour. Ce qui permet en plus d'entretenir son cœur, lui qui a été opéré il y a quinze ans, et a pris récemment du poids à cause de la sédentarité.

Moins de convivialité

François dispose d'une parcelle en bordure de rocade, dans les jardins familiaux de Vaugouin. Heureux que le confinement l'autorise à produire des légumes "sans engrais ni pesticides". © Radio France - julien fleury

François doit lui aussi mettre les bouchées doubles : "normalement, les fèves sont plus hautes que ça, elles sont déjà fleuries. Et là je m'y suis mis trop tard, à cause de ce virus de m..." La production a repris malgré tout : "je fais des carottes, des poireaux et des aillets. Pour le reste, on verra plus tard."

Le responsable des jardins familiaux de Vaugouin, Jean Lyda, transporte avec son attestation, un message de la préfecture assurant qu'il peut cultiver un jardin, et doit cocher la deuxième case de l'attestation. © Radio France - Julien Fleury

Les jardiniers rochelais conscients d'être privilégiés. Et respectueux des gestes barrière, assure le responsable des jardins familiaux de Vaugouin, Jean Lyda : "on a mis des affiches partout, pour rappeler aux gens de rester éloignés, de rester dans leur parcelle." La vie continue donc, avec un peu moins de convivialité : "certains prenaient un pot de temps en temps, ils ne peuvent plus. On ne peut plus s'échanger de graines, mais bon, on arrive à se débrouiller."

Remplir les assiettes

Le prix à payer pour faire pousser des légumes de qualité, sans pesticides, interdits dans ce secteur. Des légumes très importants pour César, en train d'arroser les plantations d'un voisin malade. Ce retraité âgé compte bien sur ses légumes pour remplir son assiette : "si on ne peut pas sortir, on va crever de faim."