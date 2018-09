L'entreprise Meccellis Biotech implantée à la Rochelle depuis 2011 fait aujourd'hui référence en Europe dans le secteur des implants biologiques destinés à la reconstruction des tissus mous, pour la chirurgie digestive et mammaire. Ses prothèses sont réalisées à base de peaux de cochon.

Charente-Maritime, France

La societé rochelaise Meccellis Biotech fait désormais partie des entreprises de pointe dans le secteur de la chirurgie réparatrice. La Startup implantée depuis 2011 à Chef de Baie est spécialisée dans les implants Biologiques, elle participe d'ailleurs cette semaine au salon Novaq à Bordeaux, , le salon de l'innovation.

Meccellis est spécialisée dans les implants biologiques réalisés avec de la peau de cochon, c'est le derme porcin , la sous couche de l'épiderme du cochon qui est utlisée. Le procédé existe depuis une vingtaine d'années explique Guillaume Hofmanski cofondateur de Meccellis, "mais nous sommes les seuls en Europe à avoir le produit le plus biologique possible " se targue le dirigeant.

tout réside dans l'acellularisation

La force de Meccelllis c'est d'avoir réussi à trouver de nouveaux process pour nettoyer le derme porcin de toutes ses cellules, et obtenir un tissu très proche du tissu humain. puisque le collagène produit est à 98% identique au collagène humain , de quoi éviter tout rejet assure Anthony Pérès cofondateur de Meccellis Biotech : "quelques années après l'opération on ne fera pas la différence entre un implant et les tissus adjacents car c'est vraiment quelque chose qui s'intègre dans le corps humain ".explique encore le dirigeant.

Les bureaux de Meccelllis Biotech à Chef de Baie à La Rochelle © Radio France - Catherine Berchadsky

Les prothèses biologiques sont destinées à la reconstruction de tissus mous pour la chirurgie digestive ou mammaire et même la chirurgie dentaire, mais Meccellis souhaite aller encore plus loin en travaillant sur des prothèses d'organes, comme les reins , ce qui donnerait un second souffle au secteur de la transplantation qui souffre d'un déficit de dons .

Jusqu'ici les prothèses ou implants étaient réalisées en Allemagne , mais depuis Août dernier l'entreprise rochelaise a décroché son agrément , et dispose désormais de son propre laboratoire pour traiter le derme porcin qu'elle se procure en Allemagne. Un agrément qui rime avec recrutement, l'entreprise qui emploie actuellement 7 personnes devrait passer d'ici la fin 2019 à une vingtaine de salariés.

Anthony Pérès cofondateur de Meccellis devant le nouveau laboratoire © Radio France - Catherine Berchadsky

Actuellement Meccellis Biotech travaille à 80% avec les CHU de France, et avec une douzaine de pays européens, mais elle espère bien d'ici un an pénétrer le marché américain qui représente à lui seul 80% du marché mondial .

