A la Rochelle les dons de sang restent stables malgré la crise du coronavirus

Le coronavirus, n'a pour l'instant aucune incidence sur les dons de sang à la Rochelle. Les donneurs habituels répondent toujours présents, mais des mesures de précautions supplémentaires ont été mises en place pour ne prendre aucun risque.

Phillippe donne son plasma régulièrement © Radio France - Catherine Berchadsky

La Nouvelle Aquitaine conserve ses donneurs

Contrairement à d'autres régions de France plus touchées par le Coronavirus, la Nouvelle Aquitaine n'enregistre pas pour l'instant de baisses de dons du sang. Dans le Grand Est, le département du Haut Rhin a par exemple connu une baisse de 25% de ses dons de sang à cause de l'épidémie. A la Rochelle ce mercredi après midi , on devait même patienter dans les locaux de l'Etablissement Français du Sang (EFS) à l'hôpital, pour donner son sang. Philippe vient régulièrement depuis 3 ans, il donne une fois par mois son plasma" faut pas non plus psychoter , et continuer à vivre" dit-il. Avant de s'allonger sur le brancard, il a été reçu par le docteur Thierry Baladine qui dirige le service pour s'assurer qu'il pouvait bien donner son sang, comme le veut le protocole;"il m' a demandé si j'avais eu des contacts avec des gens étrangers, ou susceptibles d'être dans les régions à risques" témoigne Philippe.

Affiche à l' entrée de l' EFS à La Rochelle © Radio France - catherine Berchadsky

aucun don après un symptôme grippal

Des mesures de précautions comme l'usage de masques ou de gel hydroalcoolique ont été mises en place pour encadrer le don du sang, mais elles s'accompagnent d'une vigilance toute particulière dans le service; Une affiche à l' entrée des locaux de l' EFS rappelle notamment qu'il est impossible de donner son sang, si l'on a été victime d'un symptôme grippal dans les 15 jours précédents le don, et ce pour une durée de 28 jours. Le médecin qui reçoit les donneurs lors de l'entretien préalable au don de sang, s'assure en outre qu'ils n'ont pas été en contacts avec des populations contaminées que ce soit des français ou des étrangers.

Le docteur Thierry Baladine responsable de l' EFS à la Rochelle © Radio France - Catherine Berchadsky

Même si les dons de sang restent stables à la Rochelle, le docteur Thierry Baladine lance un appel aux donneurs "j'appelle à une mobilisation dans l' avenir, car nous aurons certainement une phase épidémique du coronavirus, et donc il faut que les gens continuent à venir"explique le médecin qui précise que d'autres régions sont plus impactées et qu'il faudra les fournir en sang. A la Rochelle on peut donner son sang à l'hôpital tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, mais aussi le premier et le troisième samedi du mois. L'an passé il y a eu 14 700 dons à l'EFS de la Rochelle.