A La Rochelle, un "drive" pour sécuriser le dépistage du covid-19

Plus besoin de descendre de voiture pour être dépisté au covid-19. Le meilleur moyen d'éviter les contamination. Quelques secondes un peu douloureuses, puis 24 à 48 heures d'attente pour avoir le résultat.

C'est l'une des conditions pour sortir du confinement. Le gouvernement a décidé d'intensifier le dépistage du coronavirus. Des tests réservés jusque là aux soignants et aux malades, mais ouverts désormais largement aux personnels et résidents des Ehpad, aux policiers, aux surveillants de prison, aux personnes fragiles... Dans notre région, ces tests sont réalisés à l'hôpital, mais aussi en ville dans des "drive" organisés par les laboratoires d'analyse. Le système est en place à La Rochelle depuis lundi.

Pas besoin de sortir de sa voiture pour Annie. C'est la médecin biologiste qui vient à elle, avec son écouvillon, grand coton tige destiné à prélever de l'ARN viral tout au fond de son nez. "Je vais vous faire pleurer, tousser et éternuer en même temps" prévient la docteure Christiane Faria, avec toute la douceur possible. Un peu douloureux, confirme Annie : "ça picote, ça fait pleurer, mais ça va."

Dans les Ehpad, des tests très attendus

Et surtout dans 24 à 48 heures, Annie sera fixée. Infectée ou pas au coronavirus. Trois semaines que cette soignante en maison de retraite l'attendait : "ça a été très long. On était en attente d'avoir ces tests, pour continuer à travailler sereinement auprès des personnes âgées."

Au "drive" de La Rochelle, on peut aussi venir à pied. Pour limiter l'utilisation de matériel précieux, seule la médecin biologiste réalise les tests au coronavirus. Sa combinaison de peintre a été offerte par un artisan. © Radio France - Julien Fleury

Des résidents confinés dans leurs chambres. Le danger vient donc de l'extérieur, confirme Maxime qui attend son tour. Il est remplaçant dans des Ehpad rochelais : "on est les seuls intervenants extérieurs désormais, et s'il y a un cas chez un résident, il y a de très fortes chances pour que ce soit transmis par le personnel" analyse le jeune homme, qui n'ose pas trop s'interroger sur sa contamination, par peur de tomber dans la psychose.

En attendant des tests sanguins

Les personnels d'Ehpad sont nombreux en ce mardi matin. Il faut dire que la veille un patient a été confirmé positif au coronavirus dans une maison de retraite rochelaise. Mais le dépistage n'est pas non plus la solution miracle, prévient Sylvie, infirmière convoquée elle aussi pour un test par sa direction : "je pense que ça ne changera pas grand'chose, parce que je peux très bien le contracter plus tard...

Pour l'instant, les tests PCR ne sont pas ouverts à tous. Et la docteure Christiane Faria freine des quatre fers. Elle préfèrerait un développement rapide de tests sanguins, permettant de savoir si on a guéri de la maladie. © Radio France - Julien Fleury

Faut-il généraliser ce dépistage dit PCR ? Pour l'instant le grand public n'y a pas accès. Et Chistriane Faria, la médecin biologiste, freine des quatre fers : "C'est très chronophage, comme vous le voyez !" Christiane Faria attend maintenant avec impatience d'autres tests.

Ce qui sera important, c'est d'avoir la sérologie. On recherche les anticorps dans le sang, pour savoir si la personne a eu la maladie, et savoir si elle est protégée désormais. Cela permettrait de lever le confinement. - Christiane Faria, médecin biologiste

Ces tests sanguins sont en cours de développement, déjà utilisés pour certains. Mais pas encore fiables à ce stade, estime le laboratoire d'analyses rochelais chargé de réaliser les tests sur le coronavirus.