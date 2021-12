À la veille des fêtes, le centre de dépistages de Léo Lagrange à Nantes ne désemplit pas

Dehors et dans le froid, quelques personnes patientent avant d'entrer dans le centre de dépistages du gymnase Léo Lagrange à Nantes, ce dimanche. Chacun vient avec une raison bien précise, parfois un doute ou encore la volonté de s'assurer de ne pas avoir contracté le Covid-19 avant de rejoindre ses proches pour les fêtes de fin d'année.

Juste pour cette journée, le centre de dépistage doit effectuer plus de 400 tests PCR et salivaires. Il y a trois box de dépistages et une zone sur le côté pour les tests salivaires. Pointe d'humour pour cet espace réservé aux enfants, les équipes ont écrit en dessous du panneau "V.I.P. only" (Personnes très importantes seulement, NDLR).

Les enfants qui sont cas contacts

"On vient parce qu'il y a un cas déclaré dans la classe, explique Anne venue avec ses deux enfants qui sont en moyenne section. On a prévu d'aller chez mamie pour les fêtes, on ne veut pas prendre de risque". Plusieurs personnes patientent avec leurs enfants ce dimanche. C'est aussi le cas de François, qui tient son fils par la main.

"C'est agaçant de devoir tout le temps faire des tests, mais après c'est pour le bien de tout le monde", déclare ce père de famille. Il doit normalement rejoindre sa famille pour les fêtes de fin d'année mais François explique que tout dépendra du résultat du test de son fils.

Seuls pour les fêtes

Emmitouflé dans son imposante doudoune noire, Francky ressort du centre de dépistage. "J'ai fait un test pour être certain ne pas avoir le Covid-19 et ne pas le refiler à des personnes plus faibles que moi", indique-t-il. Ce trentenaire a prévu un repas de famille, "rien de bien extraordinaire" mais il attend ce moment avec impatience. "Si c'est positif, on fera un repas entre personnes positives", glousse Francky.

Quelques minutes plus tard, une femme arrive et cherche l'entrée avant de se rendre compte qu'il s'agit bien de cette porte dérobée en métal. "Je suis cas contact d'une collègue, confie Stéphanie. Toute ma famille va chez ma sœur en Suède, mais, du coup, je ne vais pas pouvoir les accompagner." En cause, la période d'isolement de sept jours qui prendra fin la semaine prochaine pour elle.