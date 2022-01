À Laval, 480 personnes manifestent pour "emmerder" Emmanuel Macron à leur tour

480 personnes se sont réunies ce samedi pour lutter contre le pass-sanitaire et le pass-vaccinal.

480 manifestants se sont réunis à Laval pour lutter contre le pass-sanitaire et le pass-vaccinal, ce samedi après-midi. "C'est un rassemblement pour notre liberté", s'exclame Maryse.

"On est pacifiste, explique le co-organisateur de la marche, qui se présente sous le pseudonyme de Caribouman. On veut juste qu'on puisse entendre notre vérité qu'on entend pas dans les médias". Les manifestants se sont donné rendez-vous devant la préfecture, et ont ensuite fait trois fois le tour de la place de la mairie, pour symboliser les trois doses de vaccins, avant de finir le rassemblement au square de Boston. "Je ne suis pas anti-vax, explique Rico, dans le cortège. Je suis vacciné contre la rougeole, contre la rubéole... moi je suis contre l'obligation vaccinale. C'est une atteinte à nos libertés."

Un nombre de personnes important, amplifié par la phrase polémique d'Emmanuel Macron cette semaine, publiée dans une interview du Parisien : "Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l’administration quand elle les bloque. Eh bien, là, les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire, jusqu’au bout."

"C'est indigne d'un président de la République, s'exclame un manifestant, un président ne devrait jamais dire ça." Pour de nombreux manifestants, le gouvernement prend les personnes non-vaccinées pour des bouc-émissaires, pour cacher la situation réelle des hôpitaux.