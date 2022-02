À Laval, des élèves du collège Sainte-Thérèse sont formés sur le thème de l'Espace

Environ 150 élèves du collège Sainte-Thérèse à Laval participent à des ateliers ludiques, organisés par le CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Un intervenant les forme aux thèmes de l'Espace et plus particulièrement de la planète Mars jusqu'à ce jeudi 24 février.

Des futurs astronautes se trouvent peut-être parmi les élèves du collège Sainte-Thérèse à Laval ! Pendant trois jours, 150 collégiens et écoliers du groupe scolaire vont participer à des ateliers organisés par le CNES, le Centre National d'Études Spatiales. L'objectif est de les sensibiliser au thème de l'Espace et de leur apprendre des notions sur Mars.

Du concret pour mieux comprendre l'univers spatial

La salle de classe a des airs de laboratoire scientifique. Une vingtaine d'élèves sont là pour mieux connaître les composantes de la planète rouge, de son atmosphère à son sol. "Qu'est-ce que vous connaissez de Mars ?", demande Laurent Desdouits, l'intervenant qui travaille pour le CNES. Il propose aux élèves une première expérience : mélanger du bicarbonate avec du vinaigre dans un saladier. Un liquide se forme et se met à mousser. "On a créé un gaz", explique Laurent Desdouits. Il forme ensuite une bulle de savon qu'il place au-dessus du mélange. Elle reste en l'air dans le saladier grâce au gaz présent dans le saladier.

Une bulle de savon reste en suspension dans le saladier grâce à un gaz qui s'est formé. © Radio France - Maïwenn Bordron

L'intervenant du CNES montre ensuite aux élèves plusieurs pots avec différents sables et leur demande de deviner lequel se rapproche de celui qui existe sur Mars. Avant-dernier atelier : de la glace pilée est placée dans un tube à essai, il est refermé avec un bouchon troué. "C'est de la glace de CO2, la glace fond et le CO2 sort et ça fait du bruit", décrit Anaïs, une élève de 15 ans. Effectivement, quand les élèves posent leur doigt sur le trou du bouchon puis l'enlèvent, le gaz sort en faisant "pschitt".

Enfin, pour terminer cette session, Laurent Desdouits leur propose un "brouillard martien", toujours avec de la glace de CO2. "La glace de CO2 fond, c'est pour ça qu'on entend des bulles, elle se transforme en gaz et en même temps, elle refroidit l'eau qui se transforme en brouillard givrant", explique l'intervenant du CNES.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C'est plus manuel, c'est plus accessible : on est moins dans la théorie, on est complètement dans le concret donc ça parle aux élèves.

Vincent Richard, professeur de mathématiques

Les élèves ont besoin de concret pour mieux comprendre certaines notions théoriques. Ces ateliers ludiques tombent à pic, selon leur professeur de mathématiques Vincent Richard. "Cette série d'activités va peut-être leur permettre de s'ouvrir et pourquoi pas, de créer des vocations", se réjouit l'enseignant qui les accompagne pour l'atelier. Avant de peut-être monter à bord un jour dans un vaisseau spatial, les élèves du groupe scolaire Sainte-Thérèse pourront déjà monter dans un spatiobus garé dans la cour jusqu'à ce jeudi 24 février. Des vidéos et des mini ateliers sont proposés tous les midis dans ce véhicule du CNES. Le spatiobus vient en Mayenne pour la première fois, il se déplace partout en France pour sensibiliser les jeunes au milieu spatial.