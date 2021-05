A Laval, l'association Solidarité Anorexie Boulimie a enregistré trois fois plus d'appels en 2020

Depuis le début de la crise sanitaire et le premier confinement, les cas de troubles alimentaires ont fortement progressé en Mayenne. A Laval, l'association Solidarité Anorexie Boulimie a reçu trois fois plus d'appels en 2020 par rapport à l'année précédente. Avec des profils bien plus jeunes qu'auparavant. "Ce sont en majorité des jeunes étudiants qui sont démunis", explique Aline Lebossé, la présidente de l'association. En cause, notamment : l'isolement social et le climat anxiogène de la pandémie.

Les jeunes principalement touchés

Pour certains jeunes mayennais, le confinement a déclenché des troubles alimentaires, ou les a aggravés. "J'ai très mal vécu le premier confinement", explique Sophie, 25 ans, qui souffre de boulimie depuis près de quinze ans. "Je me mettais à pleurer devant les informations, j'éteignais ma télé parce que je n'en pouvais plus. C'est à ces périodes-là que j'avais le plus envie de manger. Et quand on se sent seul, on mange, beaucoup."

A cause de la crise sanitaire, la jeune femme n'a pas réellement pu être prise en charge, toutes les consultations en présentiel ayant été annulées pour ce genre de troubles chroniques. "Je n'ai pas eu affaire à des professionnels de santé, sauf par téléphone", raconte Sophie, "et seulement en cas d'urgence."

Des groupes de parole à distance

L'association lavalloise Solidarité Anorexie Boulimie organise des groupes de parole, une fois par mois, en visioconférence. Mais les personnes qui souffrent de troubles alimentaires peuvent envoyer un mail à l'association, à l'adresse solidarite.anorexie-53@laposte.net. Une réponse leur sera adressée dans la journée. Il existe également une ligne d'écoute anonyme au 0810 037 037.