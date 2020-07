A Laval, l'hôpital renforce ses mesures barrières face au rebond de l'épidémie

Les visites et les accès sont de nouveau limités au centre hospitalier de Laval à partir de ce 10 juillet. Une décision prise à cause du rebond de l'épidémie en Mayenne depuis la fin juin.

Avec le rebond de l'épidémie et les 7 clusters identifiés, l'hôpital de Laval renforce depuis ce 10 juillet sa vigilance et donc ses mesures barrières. Les visites sont limitées : un visiteur maximum par jour pour chaque patient. C'est possible uniquement entre 13 et 19 heures et interdit aux mineurs.

Il y a quelques cas particuliers. Pour le service néonatalogie par exemple, les deux parents peuvent venir ensemble, la fratrie une fois par semaine. En maternité, c'est une visite durant tout le séjour pour la fratrie. Si vous venez pour un examen, vous ne pouvez plus être accompagné.

Renforcement des mesures aussi dans les EHPAD de l'hôpital

Le port du masque reste obligatoire pour tous les patients et les visiteurs. Il faut respecter les circuits mis en place dans l'hôpital et à l'entrée, le filtrage est renforcé avec l'aide de la Protection civile.

Les contrôles sont aussi renforcés à l'entrée des quatre Ehpad du centre hospitalier ( Le Rocher Fleuri, Jeanne Jugan, Faubourg st Vénérand et Les Charmilles). Le nombre de visiteurs est limité à deux personnes maximum dans les chambres.