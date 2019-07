À Laval la plage, la protection civile initie au massage cardiaque et à l'utilisation du défibrillateur

Connaissez-vous le lien entre la Macarena et la protection civile ? Pour le savoir, rendez-vous les 3 et 17 août prochains sur le stand installé square de Boston à Laval. Des bénévoles proposent des initiations gratuites et rapides au massage cardiaque et à l'utilisation du défibrillateur.

Laval, France

Ce sont des gestes essentiels malheureusement trop méconnus. Les massages cardiaques et la manipulation d'un défibrillateur sont pourtant fondamentaux. "Une minute sans massage cardiaque, c'est 10% de chances de survie en moins", explique Rémy Besson, le Président de la protection civile en Mayenne.

Pour cette raison, des bénévoles de la protection civile, ceux en bleu et orange, proposent une initiation gratuite à ces gestes sur le site de Laval la plage, square de Boston. Les prochaines sessions auront lieu de 14h00 à 18h00 les 3 et 17 août prochains.

Facile et sans danger

Des mannequins sont déposés au sol sous la tonnelle blanche des bénévoles. Bélinda s'approche de l'un d'eux et suit les conseils de Rémy Besson : "Entrecroise les doigts, on met les épaules bien au-dessus du patient et on comprime. C'est parti ! On appuie, on relâche à un rythme de 100 à 120 compressions par minute".

L'exercice est physique, Bélinda le reconnaît mais pas question de faire une pause explique Rémy : "On ne peut pas faire de pause car on remplace le fonctionnement normal et automatique du cœur par un mode manuel. Si on fait une pause ça revient à un nouvel arrêt cardiaque".

L'apprentissage du massage cardiaque : facile mais physique ! Copier

Les compressions peuvent se caler sur le rythme de "Stayin' Alive" des Bee Gees ou "La Macarena" de Los del Rio."Je vous conseille quand même que quelqu'un d'autre vous la chante car vous serez essoufflé à la fin", sourit Rémy Besson.

Ce geste doit être répété jusqu'à l'arrivée des secours ou d'un défibrillateur même si Rémy concède que beaucoup ont peur de mal utiliser l'appareil. "C'est très simple au contraire car la machine vous parle et explique tout", rassure-t-il.

Des schémas sur les électrodes montrent où les placer sur le torse nu de la victime et le défibrillateur réalise un examen cardiaque avant tout choc électrique ce qui exclut les risques d'électrocution.

Le défibrillateur : simple d'utilisation et sans danger. Copier

Une nouvelle application

La protection civile profite de l'installation du stand pour faire découvrir l'application SAUV Life qu'elle met à disposition depuis peu en partenariat avec le SAMU.

"Elle permet de prévenir grâce à la géolocalisation toutes les personnes inscrites qui se trouvent près d'une victime", explique Rémy Besson. Quand les secouristes reçoivent un appel pour un cas d'arrêt cardiaque, ils peuvent alors prévenir les potentiels sauveteurs autour.

L'application permet d'augmenter les chances de survie le temps que les secouristes arrivent sur place.