À Laval, la qualité de l'air a été moyenne 82% des jours de l'année en 2021, selon Air Pays-de-la-Loire

L'association Air Pays-de-la-Loire vient de publier son bilan pour l'année 2021. La qualité de l'air est homogène sur l'ensemble de la région et stable par rapport à 2020 : à Laval, "on a eu 82 % des jours de l'année avec un air de qualité moyenne et 15 % du temps avec un air de qualité dégradée", souligne Charlotte Delpeux, ingénieure au sein d'Air Pays-de-la-Loire. "Il y a très peu de jours, avec une très bonne qualité et très peu de jours avec une très mauvaise qualité, donc les extrêmes sont peu présents", ajoute-t-elle.

Un indice de qualité de l'air plus précis

Le 1er janvier 2021, un nouvel indice de qualité de l'air, établi par le Ministère en charge de l'écologie, est entré en vigueur. Les mesures sont désormais plus précises. "La qualité de l'air n'a pas forcément changé entre 2020 et 2021, mais la façon dont on en parle a évolué. Donc les résultats sont moins bons que dans les années précédentes", détaille Charlotte Delpeux d'Air Pays-de-la-Loire. Avec l'ancien indice, l'air était considéré comme étant de bonne qualité 90% des jours de l'année en 2020. À première vue, les chiffres pour 2021 semblent donc s'être dégradés, mais en fait ce sont juste les "connaissances des effets sanitaire de la pollution" sur la santé des citoyens qui ont évolué.

"Ce qu'on considérait comme bon avant, aujourd'hui on le considère comme moyen parce qu'il peut y avoir des effets sanitaires à partir de petits niveaux d'air respirés chaque jour", explique l'ingénieure de l'association.