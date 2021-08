A Laval, les 12-17 ans viennent aussi se faire vacciner par intérêt

Depuis le 15 juin, les mineurs de 12 à 17 ans peuvent se faire vacciner avec l'accord de leurs parents. Cela représente 25.000 jeunes en Mayenne : près d'un tiers sont totalement vaccinés et 64 % on reçu une dose. A Laval, les volontaires côtoient ceux qui veulent éviter les restrictions sanitaires.

Les jeunes Mayennais ne prennent pas de retard dans la course à la vaccination. Les mineurs de 12 à 17 ans sont autorisés à se faire vacciner depuis le 15 juin dernier, mais il leur faut l'accord d'un parent s'ils ont moins de 16 ans.

Sur environ 25.000 jeunes concernés en Mayenne, 28 % ont reçu leurs deux doses, au 18 août dernier, selon l'Agence régionale de santé. Un chiffre un tout petit peu plus faible que la moyenne française, mais c'est l'inverse pour les 12-17 ans ayant reçu une seule injection : ils sont 64 %, contre 54 % à l'échelle nationale. Mais tous ces jeunes volontaires ne viennent pas uniquement pour leur santé.

Un engouement, même sans les parents

Au centre de vaccination de Laval, de nombreux parents et leurs enfants occupent la salle d'attente. Dans son box, le médecin retraité Alain Giraud-Héraud s'occupe depuis le début de l'année des aspirants vaccinés ayant des pathologies particulières, comme des allergies. Depuis fin juin, cet ancien praticien de Craon se réjouit de voir de plus en plus de jeunes mayennais entre 12 à 17 ans franchir le pas de son bureau.

En général les jeunes sont très partants. Ils sont toujours peur que l'infirmière leur fasse mal en les piquant, mais ça c'est un détail. Mais sinon, ils sont très volontaires. Je trouve qu'il y a un engouement pour la vaccination, même. Ce n'est pas uniquement les parents qui les y obligent, bien souvent, c'est à leur demande !

Le médecin retraité Alain Giraud-Héraud s'occupe d'accompagner les prétendants au vaccin ayant des pathologies particulières, une fois toutes les deux semaines en moyenne. © Radio France - Théo SIRE

Alain Giraud-Héraud met même un point d'honneur à féliciter ces mineurs vaccinés. Au-delà de ces jeunes motivés, d'autres enfants et adolescents viennent recevoir leur injection pour d'autres raisons que leur santé. A la sortie du centre, Mila, 16 ans, est accompagnée de sa grand-mère. Cette lycéenne de Mayenne reconnaît qu'elle a changé d'avis à cause du pass sanitaire, obligatoire pour les mineurs à partir du 30 septembre.

Avant, je ne ressentais pas vraiment le besoin de le faire, vu que la vaccination n'était pas obligée pour les moins de 18 ans. Mais maintenant ça va l'être, à la rentrée, donc c'est aussi pour aller au bar ou au cinéma que je le fais.

Mila est venue se faire vacciner avec sa grand-mère pour éviter l'obligation du pass sanitaire pour les mineurs, dès le 30 septembre. © Radio France - Théo SIRE

Vaccination par anticipation

Mila assure qu'elle souhaite être vaccinée pour pouvoir profiter des "activités extrascolaires" : aller au bar, au restaurant ou au cinéma. Autre famille, autres objectifs. Angélique sort du centre de vaccination de Laval avec ses trois enfants. Pour elle, c'est justement les activités scolaires qui l'ont poussé à proposer la vaccination à sa famille, en prévision d'un renforcement des restrictions sanitaires face à cette quatrième vague de Covid-19.

Pour l'instant le vaccin n'est pas obligatoire, mais ça va le devenir de plus en plus, à mon avis. J'ai mon fils qui est en internat, si c'est pour qu'il rentre au bout de 24 heures de rentrée scolaire pour se faire son vaccin... Surtout s'il faut attendre entre les deux doses. Donc je les ai fait avant.

Angélique, 39 ans, et ses trois enfants ont attendu que le pass sanitaire soit généralisé pour se faire vacciner. © Radio France - Théo SIRE

Pour assurer la vaccination d'un maximum d'élèves, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a pourtant confirmé une campagne de vaccination dans les écoles dès la rentrée, dans le Journal du dimanche du 22 août. Mais Angélique n'a pas voulu attendre : elle estime que si les écoles ont déjà du mal à faire appliquer le protocole sanitaire, elles ne seront pas prêtes pour organiser la vaccination.