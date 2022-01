À Laval un "débat théâtral" sans vérification du pass sanitaire au théâtre du Tiroir

L'artiste HK organise une nouvelle "Soirée théâtre et politique" avec "Les Artisans du Nous" ce mercredi soir au théâtre du Tiroir de Laval (20h). Un débat politique qui mélange discussion sur la crise sanitaire, textes et chansons. Il aura lieu, comme ce mardi, en extérieur et non pas dans le théâtre car les organisateurs ne veulent absolument pas demander le pass sanitaire aux spectateurs. Et cela par conviction. Au départ Jean-Luc Bansard, le patron du théâtre imaginait la performance de l'artiste HK et sa troupe à l'intérieur car pour lui il ne s'agit pas d'un "spectacle" mais bien d'un débat politique, au même titre que les meetings, qui eux ne sont pas soumis encore au pass sanitaire. Mais la préfecture a ordonné au directeur du théâtre de ne pas le faire en intérieur.

Des couvertures au public

"Moi, je ne veux pas aller en prison, je ne veux pas être accusé de délit. J'ai fait le choix et j'ai demandé à la troupe si elle acceptait. Les spectateurs ont accepté. On a fait le plein hier soir. J'espère que ce soir, les gens vont entendre notre message. On peut résister avec une couverture. On est fier de continuer à proposer quelque chose qui soit positif alors qu'on veut nous diviser" explique Jean-Luc Bansard.

Pour autant, le directeur du théâtre du Tiroir attend encore des explications de la préfecture de la Mayenne. "Je suis vraiment vraiment désolé qu'elle ne nous réponde pas clairement sur : pourquoi une soirée à caractère politique ne subis pas le même sort que les meetings politiques qui s'organisent aujourd'hui, et qui eux, sont exemptés de présentation de passes sanitaires ?" s'interroge-t-il. "Nous revendiquons l'idée que nos réflexions politiques qui se passent dans un théâtre ou dans une salle des fêtes, ont le même caractère que ces meetings puisque nous réfléchissons à la société".

Anti-pass

Pour l'artiste HK, demander un pass sanitaire aux spectateurs aurait été aller à l'encontre de l'esprit même de la soirée. "Nous, ce qu'on veut, c'est de la musique, de l'art et de la culture pour tout le monde, sans distinction, sans discrimination et sans sélection. Moi, je pense que derrière tout ce qui se passe en ce moment, il y a un projet de société du contrôle généralisé. On oppose les gens, des gens se déchirent même au sein des familles" explique cet artiste très engagé, créateur de la célèbre chanson Danser encore en plein confinement.

"La fin du Mois et le début du Nous", malgré le contexte, est annoncé encore complet ce soir à 20 heures.