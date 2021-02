A Laxou, le laboratoire Espace Bio traque les variants du coronavirus

Les variants du coronavirus représentent 14% des tests positifs réalisés en France selon la dernière enquête flash réalisée fin janvier. Cela représente un cas positif sur 7 selon cette étude. Les laboratoires s'équipent donc pour pouvoir détecter cas variants britannique, sud-africain ou brésilien. A Laxou Champ-Le-Boeuf, depuis ce jeudi, le laboratoire Espace Bio a la capacité sur son plateau technique de réaliser ce travail.

Les échantillons positifs testés une seconde fois

Tout est allé très vite. Sur ce plateau, il n'y avait rien il y a deux mois. Il a fallu acheter les machines, les installer et se former avant de traquer ces variants comme l'explique Julien Lévy, médecin biologiste :

"On réalise la PCR classique que les gens ont malheureusement l'habitude d'avoir utilisé. Là dessus, on va venir sélectionner tous nos cas positifs et faire passer une deuxième PCR, un second réactif qui va permettre de détecter les variants."

Détection des variants de la covid-19 au laboratoire Espace bio de Laxou © Radio France - Cédric Lieto

Des variants déjà détectés en Meurthe-et-Moselle

600 échantillons arrivent sur ce plateau technique chaque jour. Si les analyses viennent tout juste de commencer, les variants circulent bien en Meurthe-et-Moselle selon Julien Lévy :

"On a bien détecté des variants sur la Meurthe-et-Moselle, des variants anglais et sud-africain. Par contre, donner un chiffre ou un pourcentage, c'est prématuré. Il faut au moins avoir une semaine de recul pour avoir un nombre d'échantillons suffisant et tirer une conclusion."

Le plateau de Laxou permet de trouver les variants du Covid, que l’on connaît déjà. Prochaine étape au mois de mars : le laboratoire pourra séquencer le génome complet du virus et détecter par exemple l’émergence d’un éventuel nouveau variant. Une tâche que le CHRU de Nancy remplit pour l'instant.