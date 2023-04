A Lille, l'Egid, l'institut européen sur le diabète, est menacé

C'est une annonce étonnante alors que l'assurance maladie a annoncé qu'elle allait généraliser à toute la France un dispositif de prévention de l'obésité lancée dans le Nord-Pas-de-Calais depuis 2018. Le type même de dispositif auquel l'Egid a contribué. Le président de l'université a annoncé qu'il supprimerait à compter de 2026 une aide de 2 millions d'euros à cet institut labellisé "laboratoire d'excellence. "Un laboratoire sans financement, c'est un laboratoire qui ne fonctionne plus et donc on revient 15 ans en arrière, on est en phase terminale", réagit Philippe Lefèbvre, directeur de recherche à l'Inserm et porte-parole du collectif "sauvons Egid". Plusieurs dizaines de postes de chercheurs seraient directement ou indirectement menacés.

ⓘ Publicité

loading

Philippe Lefebvre, directeur de recherche Inserm et porte-parole du collectif "Sauvons Egid" © Radio France - Stéphane Barbereau

Des chercheurs qualifiés de "rentiers"

Ces chercheurs associés à l'Egid n'ont pas apprécié les mots employés par le président de l'université, Régis Bordet, lors d'entretiens ou dans des interviews pour la presse spécialisée : "on nous a qualifiés de rentiers qui s'assoient sur cette manne financière", raconte Philippe Lefebvre. "On nous reproche de ne pas être assez visible dans les revues scientifiques, les publications. Les indicateurs qu'on utilise couramment pour évaluer les chercheurs sont au vert fluorescent pour nous, on fait le job !" Le directeur de l'Egid, Philippe Froguel, qui a beaucoup oeuvré lors de l'épidémie de Covid pour mettre à disposition son laboratoire pour réaliser des dépistages massifs lors de la première vague au printemps 2020, résume les propos du président de l'université de manière très directe : "J'étais extrêmement surpris de voir que pour lui, notre institut ne sert à rien et que la recherche médicale à Lille est médiocre alors qu'en réalité c'est l'une des forces de cette région et heureusement ! C'est la région de France où il y a le plus de pathologies comme le diabète, l'obésité et le cancer. On a besoin d'instituts de recherche dans le Nord de la France pour faire de la recherche fondamentale et de la prévention".

loading

Depuis 2011, l'Egid a travaillé sur de nombreux programmes de prévention, en lien avec des associations de malades : le projet "Ellipse" avec des actions contre l'obésité dans les écoles des Hauts-de-France (qui a reçu un financement de 12 millions d'euros de l'Union Européenne), le programme Obélisk qui réunit 9 pays en Europe et prévient de l'obésité ou encore Précidiab autour du diabète et en lien avec l'institut Pasteur de Lille pour réaliser un check-up complet aux populations précaires de la région qui vivent de minimas sociaux.

"Il faut 20 ans pour faire une licorne, il faut 6 mois pour la détruire. C'est ce qu'il risque de se passer en 2025 !" P. Froguel

Philippe Froguel, directeur de l'Egid, à Lille © Radio France - Stéphane Barbereau

Les raisons officieuses

Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a écrit un courrier au président de l'université pour "avoir de la visibilité sur le devenir de l'institut" alors que la région avait fortement contribué au financement des locaux de l'Egid il y a une dizaine d'années à hauteur d'environ 20 millions d'euros. Si le président de l'université souhaite réattribuer ces deux millions d'euros de subventions, c'est parce qu'il préparerait sa réélection selon certaines sources au sein de l'université. En réattribuant ces financements à des facultés dont il n'est pas issu, ce médecin d'origine s'assurerait du soutien de voix précieuses dans d'autres facultés, notamment en sciences humaines, pour le prochain scrutin prévu en 2025. France Bleu Nord a contacté l'université de Lille qui nous a fait savoir que le président n'avait pas de temps disponible dans son agenda pour répondre à nos questions.