A Lille, une prise en charge de l'obésité "sans restrictions et sans interdits"

Ce 4 mars est la journée mondiale de lutte contre l'obésité : une journée pour mieux connaître cette maladie multifactorielle, en constante progression: elle concerne 17 pour % des français, contre 15% il y a 10 ans. Les Hauts-de-France restent la région la plus touchée : un habitant sur 5 est concerné.

La prise en charge de l'obésité a beaucoup évolué ces dernières années, l'approche n'est plus seulement médicale et diététique. C'est le cas notamment au CeLiObe à l'hôpital privé de la Louvière à Lille : le Centre Libéral de prise en charge de l'Obésité prend en charge en moyenne 1.000 patients chaque année. Certains ont décidé de subir une chirurgie bariatrique, d'autres veulent seulement être accompagnés.

C'est le cas de Dominique, venue faire le point après 10 mois de prise en charge. "Au début, j'étais plutôt perplexe, car je pensais qu'on me demanderait de suivre un régime, ce qui n'a pas été le cas, au contraire", reconnaît cette cadre très active. "Ici, on nous explique qu'on peut manger ce dont on a envie, quand on en a envie. Et pourtant ça fonctionne très bien et sur le long terme. En plus, ça n'est pas une contrainte, comme un régime peut l'être."

Ca fait 20 ans qu'on enferme les gens dans les restrictions et les interdits.

En écoutant ses sensations, Dominique s'est aperçue qu'elle n'avait pas besoin de petit-déjeuner. Le docteur Dominique Boute, médecin coordinateur, est persuadé qu'il faut avant tout prendre en compte le mécanisme psychologique et émotionnel de la prise de poids et de son rapport avec la nourriture. "Il ne suffit pas seulement de manger mieux et bouger plus pour maigrir, sinon ça se saurait. Faire un régime, c'est suivre des règles. Ca fait 20 ans qu'on enferme les gens dans les restrictions et les interdits. C'est une charge mentale, ça ne résout pas le problème de fond. Et cela peut générer du stress, qui fait grossir!"

Dans le centre, l'accompagnement n'est donc pas seulement diététique, il est aussi pyschologique et sportif. A côté des bureaux de consultation, une salle aux grandes fenêtres, équipée avec du matériel adapté au poids des pratiquants.. "Ici, ils sont plus à l'aise que dans un club où ils n'oseraient pas forcément se rendre. Surtout, ils pratiquent par petits groupes, ce qui les incite à échanger. Progressivement, ils prennent confiance", note Benjamin Rucar, médecin du sport, qui encadre les séances avec les préparateurs physiques.

Le COVID a évidemment été une période difficile, comme le constate Bérengère Lamblin, infirmière de coordination. "Les confinements sans pouvoir sortir, l'inactivité et l'angoisse: autant de facteurs aggravants. Même les personnes qui ont subi une chirurgie et qui doivent faire très attention ont eu beaucoup de mal à tenir." Parce qu'on ne guérit pas de l'obésité, les patients sont accompagnés durant toute la vie, même si le suivi est espacé après un certain temps et se fait tous les cinq ans.