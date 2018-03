Limoges, France

C'est le docteur Phaly Chum qui est à la tête de ce nouveau pôle Médisport. Un pôle dédié à la médecine du sport et qui ne s'adresse pas qu'aux sportifs de haut niveau mais aussi à tous ceux qui pratiquent en amateurs la pratique sportive. " L'objectif est de mettre en place un parcours de santé adapté à chaque personne pratiquant une activité sportive et en fonction de sa pathologie" explique le docteur Chum. Car selon son état de santé, la pratique du sport devra être personnalisée. "Nous proposons "le sport santé" pour les patients souffrant de maladies chroniques, obésité diabète, on va les guider et les orienter vers une activité physique qu'ils peuvent pratiquer" explique encore le docteur Chum.

Un pôle de médecine du sport pluridisciplinaire

Ce nouveau pôle s'adresse donc à tous ceux qui veulent avoir une activité physique et qui se posent la question de savoir quelle est celle qui leur convient le mieux en fonction de leur pathologie sachant que le sport pratiqué de manière trop intense peut aussi provoquer des problèmes de santé. Pour définir de manière précise le parcours de santé adapté à chaque patient, le pôle médisport va donc travailler avec les cardiologues , les orthopédistes ou encore les radiologues pour tous les examens en imagerie et même avec les urgences. Un large panel pour répondre à tous les cas qui se présenteront.

"J'ai toujours fait du sport mais aujourd'hui je m'essouffle et prends du poids", Janie, une patiente

Janie, 73 ans est l'une des premières patientes du Pôle Médisport; elle se dit essoufflée même lorsqu'elle marche et a pris beaucoup de poids tout en faisant attention à son alimentation. " _J_'adore le sport, j'en ai toujours fait depuis l'âge de 14 ans, mais aujourd'hui c'est difficile c'est pourquoi je suis venue ici pour qu'on me propose une activité physique adaptée à ma situation" explique t-elle. Et c'est tout l'objectif du nouveau pôle de la clinique Chénieux : cibler les zones où il va falloir travailler pour ne pas faire n'importe quel sport. Un deuxième médecin viendra épauler le docteur Chum d'ici la fin de l 'année.