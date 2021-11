A Limoges les prises de rendez-vous pour recevoir la troisième dose anti-Covid décollent

Après des débuts poussifs, la troisième dose de vaccin contre le Covid fait de plus en plus d'adeptes ces derniers jours. A Limoges, les prises de rendez-vous décollent que ce soient dans les pharmacies ou dans certains centres de vaccination où les demandes ont parfois doublé en deux semaines.

Au centre de vaccination du CCSM Jean Moulin à Limoges de plus en plus de personnes éligibles à la troisième dose viennent se faire vacciner

Ce n'est certes pas encore la bousculade pour les personnes éligibles à recevoir la troisième dose du vaccin anti-Covid mais il n'empêche que les prises de rendez-vous pour se faire vacciner progressent de jour en jour à Limoges. Au centre de vaccination du CCSM Jean Moulin de Limoges les plannings se remplissent. "Depuis deux semaines environ on prend de plus en plus de rendez-vous surtout pour les personnes de 70, 80 ans et plus" explique Sabrina Martin agent à la direction santé de la ville de Limoges qui précise qu'au début il n'y avait qu'une vingtaine de personnes par jour et que depuis novembre on en compte en moyenne 80 par jour.

Deux fois plus de demandes à la polyclinique de Limoges

Au centre de vaccination de la polyclinique de Limoges, l'augmentation de la demande pour recevoir la troisième dose est incontestable. "On est passé d'une centaine de vaccins dans les premiers temps à 200 voire 250 aujourd'hui" explique le directeur de la polyclinique Thomas Roux qui précise que les chiffres ont doublé en un peu plus d'une semaine. Il affirme aussi que pour l'instant il n'y a pas de risque d'engorgement puisqu'à la polyclinique il est possible de vacciner 500 personnes quotidiennement.

"En venant se faire vacciner contre la grippe, ils demandent aussi leur troisième dose"- un pharmacien de Limoges

"Depuis la fin de semaine dernière c'est quasiment plein, on a une quarantaine de personnes par jour" explique Nicolas Guéry, pharmacien dans le quartier du Val de l'Aurence à Limoges et qui s'attend à voir sa liste d'attente s'allonger même si pour l'instant il ne faut patienter que 5 à 6 jours pour recevoir la troisième dose. Dans cette officine les préparatrices ont été formées il y a un mois pour pouvoir vacciner. "Lorsque les personnes âgées viennent se faire vacciner contre la grippe, elles prennent rendez-vous pour la troisième dose ou alors elles font les deux en même temps" explique encore Nicolas Guéry qui reconnait que si les demandes s'accroient de manière importante, cela risque d'être bientôt compliqué de gérer à la fois la campagne anti grippale et celle de la troisième dose.