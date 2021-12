A Limoges on s'organise pour débuter très vite la campagne de vaccination pour les enfants

La campagne de vaccination de tous les enfants de 5 à 11 ans est désormais lancée et la plateforme Doctolib pour prendre rendez vous est opérationnelle. A Limoges la polyclinique démarrera la campagne la semaine prochaine et au Centre Jean Moulin, les premiers enfants seront accueillis le 5 janvier.

Des créneaux de vaccination dédiés aux enfants

A la polyclinique de Limoges on avait dés ce mercredi décidé de lancer la vaccination à la clinique des émailleurs mais faute de rendez vous suffisants et pour ne pas gâcher les doses sachant qu'on peut vacciner entre 10 et 12 enfants avec un flacon de Pfeizer, la polyclinique a décidé de repousser à la semaine prochaine la vaccination des 5 -11 ans . Deux demies journées par semaine leur seront dédiés dans un premier temps "On a reçu des flacons pour les enfants et il y aura à chaque fois deux vacations de 24 enfants mais on montera en puissance si nécessaire" explique Pierre Olivier Chastenet, le pharmacien de la polyclinique.

De son côté le centre Jean Moulin de Limoges accueillera les enfants à partir du mercredi 5 janvier et toutes les lignes de vaccination c'est à dire 4 leur seront consacrées.

"Il faut rassurer les enfants mais aussi les parents"- Maryline Ratel-Roulaud

Au centre de vaccination Jean Moulin les enfants de 5 à 11 ans seront donc accueillis à partir du 5 janvier puis tous les mercredis après-midi et samedis matins. Ces jours là seuls les enfants seront vaccinés par des personnels soignants volontaires. 80 pourront être accueillis chaque demie journée. "On va passer plus de temps pour les vacciner car il faut rassurer les enfants mais aussi rassurer les parents" explique Maryline Ratel-Roulaud. "Ce sont des petits donc tout sera fait pour que ça se passe bien" poursuit-elle. Et elle constate qu'en une seule journée beaucoup de rendez vous ont déjà pris sur Doctolib. En quelques heures 3 des 4 lignes de vaccination du centre Jean Moulin affichaient déjà complet pour le mercredi 5 janvier.

Enfin au CHU de Limoges on est aussi en train de s'organiser pour vacciner les 5-11 ans mais pour l'instant aucune date n'est arrêtée pour le lancement de cette campagne de vaccination des enfants. Le CHU se consacre pour le moment à vacciner les enfants fragiles ou en situation de comorbidité.