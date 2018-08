"Le nouveau souffle" ouvrira à la fin de l'année à Limoges. Un lieu pour se détendre, bénéficier de conseils et rencontrer d'autres anciens malades du cancer. Le tout en dehors du contexte hospitalier. La présidente de l'association à l'origine du projet était l'invitée de France Bleu Limousin.

Sylvie Lavaud connaît le sujet à la fois comme ex-malade et comme infirmière

C'est un projet original que porte l'association "Phoenix Attitude". Elle va créer d'ici le mois de décembre un lieu de rencontres, de détente et de conseil, à Limoges, destiné aux personnes qui ont été malades d'un cancer et veulent retrouver une vie plus normale. La présidente de l'assocation, Sylvie Lavaud, répondait à 8h15 ce jeudi aux 3 questions de Françoise Ravanne.

Un lieu pour "repartir vers la vie d'après"

Sylvie Lavaud connaît bien le sujet : elle est infirmière, et elle a elle-même souffert d'un cancer il y a deux ans. Son idée, c'est de permettre aux personnes qui connaissent la même situation "de sortir du statut de malade". Voilà pourquoi elle tient à installer cette structure en dehors de l'hôpital, "pour repartir vers la vie d'après".

Une aide pour le retour au travail

"Le nouveau souffle" proposera aux ex-malades de se reposer, d'échanger avec d'autres, de se détendre avec des activités comme des ateliers de cuisine ou des soins esthétiques. Il y aura aussi une aide pour favoriser le retour au travail. L'association s'adresse aussi aux aidants, parce que la période d'après-traitement peut être délicate, explique Sylvie Lavaud, car "l'entourage croit que le malade va reprendre sa vie d'avant tout de suite, mais ça n'est pas si simple".

Financement en cours

Le lieu ouvrira début décembre et les ateliers se mettront en place progressivement. Tout va dépendre du financement, car si l'association a déjà le soutien de l'Etat, via l'Agence régionale de santé, elle a encore besoin de fonds. Il faut dire que les intervenants ne seront pas des bénévoles, mais des professionnels rémunérés. Une campagne de financement participatif est lancée sur la plateforme Ulule.