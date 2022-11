A Limoges, une nouvelle formation d'orthoptistes ouvre ses portes pour soulager les ophtalmologues

L'Institut de Formation aux Métiers de la Réadaptation (ILFOMER) à Limoges élargit son offre en créant une nouvelle formation d'orthoptistes, dont l'antenne existait déjà en région parisienne. 18 futurs orthoptistes sont en train de se former à Limoges, dans le cadre de cette nouvelle filière ouverte à la rentrée. La formation dure 3 ans, en alternance entre l'université de Limoges (à laquelle est rattaché l'ILFOMER) et des hôpitaux, dont le CHU, ou des cabinets d'orthoptistes libéraux. Elle contribuera peut-être à améliorer le suivi et le contrôle de la vue. Ces futurs professionnels pourront soulager les ophtalmologues, en prenant en charge une partie de leurs missions.

Objectif : 20 étudiants orthoptistes dans la nouvelle classe

"L'objectif est de répondre aux besoins du territoire qui est en lien avec la désertification, notamment médicale et paramédicale. L'orthoptie fait partie des filières qui sont en tension et ça permettrait d'améliorer la prise en charge des patients qui ont des atteintes visuelles" explique Annaïck Perrochon, le directeur de l'ILFOMER.

Cela permet de désengorger le service d'ophtalmologie, de mieux orienter ou de réorienter certains patients, voire même d'aller directement chez l'opticien suite à un rendez-vous avec un orthoptiste. Le métier est encore méconnu mais il devrait prendre une place de plus en plus importante dans les années à venir, notamment dans les déserts médicaux.

Compléter l'offre médicale des ophtalmos

"On a de nouvelles capacités à certaines conditions pour pouvoir prescrire les lunettes et faire les bilans visuels. On a le droit également de faire des bilans optiques de certains examens complémentaires. Et du coup, nous complétons de plus en plus de besoins" défend Anaëlle Thébaud, qui a ouvert son cabinet il y a trois ans en Charente-Maritime, et donne des cours dans cette nouvelle formation à Limoges.

L'une de ses nouvelles élèves, Charlotte, a conscience des besoins dans ce domaine médical. _"80 % de la population ont des problèmes visuels qui sont "communs" et c'est largement dans nos cordes de les soigner"_estime la jeune femme de 21 ans.

L'assurance d'un travail pour ces étudiants

Pour l'étudiante en pleine réorientation dans ses études, c'est aussi la garantie de trouver facilement du travail. "Des problèmes de vue, on en aura toujours. Et ça va encore sûrement accroître. C'est vrai qu'on s'assure une place dans n'importe quelle région. Il y a justement une pénurie en Limousin et c'est pour ça qu'ils ont ouvert cette école. Donc pourquoi pas aller dans les régions où il manque aussi un petit peu de monde ?" conclue Charlotte.

L'objectif est d'inciter au maximum ces futurs orthoptistes à rester sur le territoire du Limousin, même si certains projettent déjà de retourner exercer dans leur région d'origine. L'enjeu, c'est aussi d'attirer 20 nouveaux étudiants chaque année.