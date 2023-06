A Lure, on se mobilise contre la fermeture temporaire de l'hôpital de jour

Encore un service public qui se rétrécit à Lure. L'hôpital de jour vient d'annoncer une réduction de ses jours d'ouverture : quatre jours par semaine au lieu de cinq et trois semaines de fermeture pure et simple cet été.

Un rassemblement était organisé, avec des patients, des soignants, des élus et des syndicalistes, ce mercredi midi devant l'hôpital de Lure pour dénoncer cette réduction de service. Il a réunit une cinquantaine de personnes.

"L'oligarchie médicale n'a pas respecté sa promesse de maintenir ce service" s'exclame Stéphane Frechard, premier adjoint au maire de Lure et infirmier libéral. "Cet hôpital rayonne sur tout le Nord Franche-Comté. C'est honteux !".

C'est une solution aux déserts médicaux, car un médecin entouré est beaucoup plus efficace" explique le docteur François Ziegler. © Radio France - Christophe Beck

On a promis de me remplacer. C'est un mensonge. Lure a perdu une grosse activité de consultation neurologique", déclare le docteur Ziegler, contraint à la retraite de son activité hospitalière il y a un an. Il exerce aujourd'hui en libéral à Belfort. "Nous avons ici à Lure une structure exceptionnelle en milieu rural. Je ne comprends que l'ARS n'essaye pas de préserver ces joyaux à Lure qui sont une réponse aux déserts médicaux".

Cet hôpital neurologique en milieu rural qui rayonne sur tout le Nord France Comté reçoit 500 patients par an pour des perfusions ou autres traitements dans le cadre de la sclérose en plaques, de maladie auto immunes ou neuropathie.

Ce service réduit est un coup dur pour eux, car sur ces jours de fermeture, ces patients devront se replier sur Belfort ou Vesoul. Tout ce monde redoute une extinction à petit feu de ce service de jour.

"J'habite tout près à Saint Germain et depuis 13 ans, je suis traité pour une forme de sclérose en plaque" témoigne Philippe. "Je ne sais pas comment je ferais ces jours de fermeture. Il faudra se déplacer à Belfort ou Vesoul. J'en ai très très peur".