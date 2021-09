A Maizières-lès-Metz, le groupe Elsan veut construire "le plus bel hôpital de France"

Il remplacera, à l'horizon 2024, les cliniques Claude Bernard de Metz et Notre-Dame de Thionville. Le nouvel hôpital Elsan, qui s'installera à Maizières-lès-Metz, se veut être une "vitrine" pour le groupe et un "modèle" pour les établissements français.

Plus de 50.000 mètres carré, plus de 100 millions d'euros d'investissement, 27 spécialités médicales et 28 salles de blocs "ultra-modernes", 375 lits, 160 médecins spécialistes et 800 soignants, pour un bassin de vie de 800.000 personnes. Voilà quelques chiffres qui dessinent le futur hôpital privé Elsan de Maizières-lès-Metz, qui remplacera, d'ici 2024, les cliniques Claude Bernard à Metz et Notre-Dame à Thionville. Le projet avait été annoncé en 2018, mais on sait désormais à quoi il ressemblera - il a été présenté ce mercredi, à Maizières-lès-Metz. Portrait de ce futur établissement en trois questions et en images.

A quoi va ressembler ce futur hôpital ?

L'établissement sera situé non loin du rond-point ovoïde qui jouxte la zone d'Auchan Semécourt, une situation qui permet un accès aisé depuis l'A4 et l'A31, sur un terrain d'environ dix hectares. Le bâtiment principal fera 33.000 mètres carré, et les salles de consultations, 12.000. L'ensemble sera construit en U, sous forme de pavillons aux toits végétalisés qui encadreront un parc - les concepteurs du projet ont d'ailleurs surnommé la future clinique le "Central Park Hospital".

Ce parc sera "public", détaille Guillaume Pakey, architecte chez AIA, le cabinet qui a été choisi pour le projet : "il sera ouvert à tous, toute la journée et toute l'année. Il pourra accueillir toutes sortes de manifestations, des compétitions sportives, des marchés, il y aura des parcours de rééducation, des potagers pour faire des jardins thérapeutiques". Les concepteurs ont aussi tiré les enseignements de la crise sanitaire : des bâtiments distincts les uns des autres peuvent également être utiles s'il faut isoler certains secteurs pour éviter la propagation d'un virus.

Le parc pourra acueillir des manifestations sportives, des marchés, des jardins ou encore des potagers - AIA Life Designers

Autre particularité : plutôt que le tout-béton, les architectes ont choisi de mettre en valeur des matériaux locaux : épicéa des Vosges pour certaines ossatures, ou encore pierre de Jaumont pour la façade principale.

La façade principale sera habillée de pierre de Jaumont - AIA Life Designers

Quelles spécialités va-t-on y retrouver ?

Selon Thierry Chiche, le PDG du groupe Elsan, "on aura presque toutes les spécialités possibles à l'hôpital. Un service d'urgences, SOS Mains, avec une équipe de chirurgiens de la main extrêmement réputée, une maternité, un institut de cancérologie de niveau national, toutes les spécialités de chirurgie, cardiologie, orthopédie, urologie, thoracique, etc., qui seront toutes présentes sur le site." Pour cela, "on va commencer par regrouper les équipes de Claude Bernard et de Notre-Dame, 160 médecins spécialistes et 800 soignants, et progressivement, on va accueillir d'autres professionnels de santé pour compléter l'offre de soin."

L'intérieur du futur hôpital - AIA Life Designers

Et les soignants seront particulièrement bichonnés : "pendant la crise sanitaire, on a vu à quel point le métier des soignants était difficile. On a pensé à eux en imaginant comment ils pourraient se ressourcer pendant leurs heures de travail, explique Guillaume Pakey. On a voulu qu'ils soient comme à la maison, avec des habillages en matériaux nobles, du mobilier qui soit le plus cocooning possible." Ils auront aussi un accès privilégié au parc et à la salle de sport du plateau de kinésithérapie.

Quand pourra-t-on s'y faire soigner ?

"On va construire, sans doute, le plus bel hôpital de France, qui va constituer un modèle, pour les dix ou quinze prochaines années, en France et peut-être même à l'étranger", s'enorgueillit Thierry Chiche. Mais pour savoir si le nouveau joyau du groupe Elsan tient ses promesses, il faudra être patient. La première pierre du chantier sera posée en avril 2022, et la fin des travaux est prévue pour fin 2024.