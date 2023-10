A Marans, la société Simafex participe à l'élaboration d'un produit révolutionnaire pour les IRM

Simafex existe depuis 1959 à Marans. Depuis 1987, la société est une filiale du groupe français Guerbet. Depuis quelques mois, ce groupe est en train de révolutionner le monde médical dans son domaine. C'est technique, on va faire simple.

Lorsque vous avez une IRM à faire, dans 30% des cas, il y a besoin d'une injection de produits dans votre corps pour pouvoir mieux révéler les zones investiguées. Des images à résonances magnétiques du cerveau par exemple, du foie ou du pancréas. Un produit avec un principe actif qui permet ensuite d'obtenir un scintillement plus clair de la zone, très utile en cas de suspicion de cancer.

Unité de Simafex à Marans, qui participe à l'élaboration d'un nouveau produit révolutionnaire pour les IRM © Radio France - Gérald Paris

Dans ce produit, il y a du Gadolinium, associé à d'autres molécules, c'est chimique. Généralement, il y a 30% de Gadolinium, mais dans la formule trouvée par les chercheurs du groupe Guerbet-Simafex, ce pourcentage baisse à 15%. Moins de présence dans le corps, moins de rejets dans l'environnement, et surtout, une formule qui écarte quasi complètement les risques de dispersion du produit dans le corps humain, avec chimiquement, un processus qui garde "encapsulé" ce Gadolinium. Les produits injectés jusqu'à lors, n'écartent pas complètement de fixations dans les reins, Vous suivez toujours ?

Une découverte qui devrait révolutionner le secteur de l'IRM au niveau mondial

Une découverte qui devrait révolutionner le secteur de l'IRM au niveau mondial. Les Etats-Unis, et leurs autorités sanitaires ont déjà donné leur feu vert, l'Europe et la France vont se positionner, et pourraient à leur tour ouvrir leurs portes à ce produit novateur. "C'est un peu plus cher, mais ce produit, c'est un grand pas dans le monde de l'IRM." David Hale, s'y connaît, il est le directeur général du groupe Guerbet, un ancien d'une maison concurrente américaine, arrivé en 2020 en France. Un secteur, où les principaux acteurs sont des géants, Baïer, l'américain General Electrics ou encore l'italien Bracco.

Réacteur chimique dans l'usine Simafex à Marans © Radio France - Gérald Paris

Si le marché européen s'ouvre l'année prochaine, c'est le monde entier qui pourrait basculer dans l'utilisation de ce produit 100% français. Une perspective que se garde bien d'évoquer le groupe Guerbet dans son approche, mais prévoyante, la filiale à Marans s'est dotée d'une unité aux capacités évolutives. Pour Yann Saint-Jalmes, le directeur général de Simafex à Marans : "En fonction de la demande, on peut passer en production, de 8 tonnes, à 38 tonnes et avec des travaux que l'on réalise dans les prochains mois, jusqu'à 60 tonnes de produits intermédiaires pour ce principe actif."

"L"IA", l'intelligence artificielle risque de bientôt rebattre les cartes dans le secteur de l'IRM

La voile est prête, il ne reste plus qu'un fort vent pour pousser très loin Guerbet Simafex. Le groupe déjà leader dans son secteur, face à des géants comme Baïer, ou l'italien Bracco a peut-être joué un coup de maître avec cette innovation, mais il n'est pas décisif. L'utilisation de l'IA dans le secteur, ( l'intelligence Articielle ) peut rebattre les cartes, avec des interprétations d'IRM plus poussées grâce à l'ordinateur. Les concurrents planchent déjà dessus activement. Un secteur qui n'est pas délaissé non plus par le groupe Guerbet.

Nouveau bâtiment de plus de 1300 m² sur le site de Simafex à Marans. Ouvert en juillet dernier. Un investissement de plus de 4 millions d'euros © Radio France - Gérald Paris

Ce jeudi, un nouveau bâtiment a été inauguré sur le site Simafex à Marans. Plus de 3000m² avec des bureaux, un réfectoire, des vestiaires, ou encore des salles de réunion. Un investissement de plus de 4 millions 300 000 euros.( HT ) Signe que le groupe est en pleine phase d'expansion actuellement.

