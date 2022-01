Coronavirus : à Marseille, 500 médecins lancent un appel : "Vaccinez-vous !"

Plus de 500 soignants de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) lancent un appel à la vaccination contre le Covid-19, en regrettant que la ville et sa région soient "parmi les moins vaccinées de France".

Plus de 500 médecins de l'AP-HM (Assistance publique-hôpitaux de Marseille) ont lancé dimanche soir un appel à la vaccination dans le journal La Provence, rappelant que "Marseille et sa région sont parmi les moins vaccinées de France".

"Quand vous êtes malades, quand vos enfants, vos parents ont besoin de nous, vous savez nous trouver, 24 heures sur 24, chaque jour de l'année. À notre tour, nous comptons sur vous."

Ces soignants dressent un bilan dramatique dans leurs hôpitaux : plus de 500 malades du Covid-19 sont soignés dans les unités de réanimation de la région, des transferts ont eu lieu vers la Bretagne, Paris ou Metz, et les capacités d'accueil sont dépassées. À chaque fois, le constat est le même : "Dans les réanimations, les malades du Covid que nous soignons ne sont pas vaccinés dans près de 90 % des cas".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Dr Jean-Marie Forel est chef de réanimation à l'hôpital Nord de Marseille. Sur France Bleu Provence, il explique : "On voit dans nos réanimations beaucoup de gens qui sont non-vaccinés, les formes graves concernant essentiellement les gens non-vaccinés et l'on voit des gens de plus en plus jeunes, qui ont 30,40 ou 50 ans et qui dans un certain nombre de cas vont décéder dans nos services."

"Il faut alerter et dire une nouvelle fois un certain nombre de vérités sur l'efficacité de la vaccination"- Dr Jean-Marie Forel sur France Bleu Provence Copier

"Il faut alerter la population et redire un certain nombre de vérités sur l'efficacité de cette vaccination." - Jean-Marie Forel, chef en réanimation à l'hôpital Nord de Marseille

Le Dr Forel a évidemment signé cette tribune : "Il faut alerter la population et redire un certain nombre de vérités sur l'efficacité de cette vaccination." Le médecin explique aussi que depuis le début de la pandémie, "nous n'avons eu aucun sujet en réanimation qui aurait eu un effet secondaire grave du vaccin", tout en rappelant qu'aujourd'hui, toutes les places en réanimation dans toute la région PACA sont occupées par des malades du Covid-19.

Face au variant Omicron qui semble aujourd'hui moins dangereux que Delta, le Dr Forel reste prudent : "Nous espérons qu'Omicron sera moins dangereux, mais il se diffuse très largement et cela peut amener plus de monde dans nos services de santé."

Des services de réanimation saturés, des opérations déprogrammées

Ce qui inquiète les soignants, c'est également la saturation des services de réanimation en région PACA. À l'hôpital Nord, "nous ne pourrons pas monter autant en nombre de places en réanimation comme nous l'avions fait dans le passé pour une raison simple : nous n'avons plus la quantité de soignants pour le faire et nous n'avons plus la déprogrammation complète des autres opérations que nous avions eue à la première vague. Beaucoup de patients ont déjà été déprogrammés et aujourd'hui, on essayer de les caser dans un fonctionnement hospitalier extrêmement dégradé."

C'est une situation qui préoccupe tous les soignants qui signent cette tribune pour encourager à la vaccination : "Nous ne pourrons pas soigner d'autres malades qui en ont pourtant besoin".

Les Bouches-du-Rhône toujours "sous-vaccinées"

Au 30 décembre, selon le gouvernement, le taux d'incidence dépassait les 1.694 cas par semaine pour 100.000 habitants dans les Bouches-du-Rhône, un des plus élevés de France métropolitaine. Fin décembre, l'AP-HM relevait déjà que si 77% de la population française était vaccinée avec deux doses au 20 décembre, ce taux n'est atteint "dans aucun village, aucune ville" des Bouches-du-Rhône. La situation était encore pire à Marseille, où à peine 60% de la population avait reçu deux doses fin décembre, quatre arrondissements dans les quartiers nord populaires de la ville étant eux 30% en dessous de la moyenne nationale.