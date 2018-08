Elles ont déjà été aperçues en Corse, dans le Var, les voilà apparemment aussi maintenant au plus près du littoral marseillais : des raies pastenagues, un animal réputé venimeux.

La préfecture du Var appelle depuis la semaine dernière à la plus grande vigilance devant la dangerosité de la piqûre de ces raies, des spécimens violets de 90 centimètres en moyenne. Cette raie possède plusieurs éperons, qui peuvent mesurer jusqu’à 15 centimètres à l’extrémité de la queue.

L'une d'elles a été aperçue les 15 et 16 août derniers juste devant les rochers des Dauphins, un club de sport privé sur la Corniche.

"On me l'a signalée 2 fois devant l'échelle, l'endroit où l'on peut se baigner. On est allé faire notre enquête : elle est venue 2 fois au même en droit, sur 2 jours, et à peu près à la même heure, en milieu de matinée. On va surveiller si elle revient. A moins qu'elle ait pondue et qu'elle soit partie. D'après un membre du club, qui connaît bien l'océanographie, elle peut très bien avoir eu des bébés dans le coin et revenir voir que tout va bien " Eric Demech, président des "Dauphins"