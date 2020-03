Coronavirus : à Marseille, pas de panique à l'école du petit garçon testé positif

On est bien loin d'un mouvement de panique de la part des parents d’élèves de l'école privée Bensa à Marseille, où une classe de CM1 est fermée depuis mercredi. L'enfant d'une famille testée positive au coronavirus y est scolarisé en CM1.

La décision de fermer la classe et de confiner quatre personnes (les deux parents et deux enfants) a été prise par le préfet mercredi en attendant les analyses et les enquêtes complémentaires. Cette famille revenait de vacances dans la station de ski de Montgenèvre. Ce jeudi matin à l'école Bensa d'Endoume (7e arrondissement de Marseille), toutes les autres classes fonctionnaient normalement.

Les parents rencontrés sont plutôt confiants sur les décisions prises et sur la sécurité de leurs enfants. Décision avec la direction de l'établissement de fermer seulement la classe de CM1 de ce petit garçon. Les autorités motivent ce choix de ne pas bloquer entièrement l'école par la topologie du bâtiment. En effet, cette classe bénéficie d'un accès direct par la cour. Les enfants n'ont pas besoin de passer dans des couloirs et donc de croiser d'autres écoliers.

Cette école privée sous contrat avec l'État comprend huit classes, du CP au CM2. Elle est située dans un quartier chic de Marseille. Beaucoup de parents interrogés avouent aussi ne pas comprendre l'emballement autour de ce cas et du Covid-19 en général, même si certains de leurs enfants ont probablement joué avec le petit garçon positif au coronavirus.