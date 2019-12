A Marseille "stop au plastique toxique dans les cantines "la colère des parents d’élèves.

Marseille, France

La pétition a déjà reçu prés de 1200 signatures ( au 12 décembre 16 heures ). A Marseille des parents d'élèves réclament la fin de l'utilisation des barquettes en plastique dans lesquelles les repas sont livrés aux cantines. Selon eux le réchauffage de ces barquettes en polypropylène dégage des particules de plastique dans la nourriture. Même à faible dose, ces perturbateurs endocriniens peuvent avoir des effets néfastes sur la santé affirment ils .Ils demandent à la Ville et donc à la Sodexo en charge de leur élaboration de les livrer dans du verre ou de l 'inox.

Des parents inquiets

Les parents se sont aperçus de l'utilisation de ces barquettes en discutant avec leurs enfants .Dans une étude de 2015 l'ANSES , l'agence nationale de sécurité sanitaire, précise que les tests ont révélé la présence de POSH dans plusieurs échantillons conservés à température ambiante,Il s'agit d'une substance pouvant être utilisée en tant que lubrifiant.

Leur teneur augmente lors du réchauffage, et notamment dans le cas d’un réchauffage poussé (température plus élevée et durée allongée).

La ville de Marseille malgré des demandes répétées nous a lu cette réponse au téléphone : "Dans sa DSP , délégation de service publique de septembre 2019, la ville de Marseille a prévu de réduire la présence du plastique dans la restauration scolaire. La municipalité a largement anticipé la loi en la matière. A propos des barquettes plastiques, le délégataire a actuellement pour _obligation de les remplacer_. Il est toutefois confronté à un problème d’approvisionnement. Les volumes sur le marché ne lui permettent pas d’être normalement approvisionné".

De son cote la Sodexo , malgré de multiples relances ne nous a pas répondu.

La loi prévoit d'interdire l'usage du plastique dans la restauration collective pour 2022 . Montpellier , par exemple , a abandonné cette année le plastique dans ses cantines . Les parents poursuivent leur mobilisation.