Vers une meilleure prévention du cancer du poumon à Marseille

Ce vendredi 4 février est la journée nationale contre le cancer. Avec 33.000 morts par an, le cancer du poumon est aujourd’hui le plus meurtrier des cancers. Un grand plan national va être déployé pour sa prévention.

Quelque 33.000 personnes en sont mortes l’an dernier en France, 80% des malades sont fumeurs ou anciens fumeurs, de plus en plus de femmes sont touchées, 5% de plus chaque année. Quand il est diagnostiqué à un stade avec des tumeurs, seuls 4%des patients sont encore en vie cinq ans après. Ce chiffre grimpe à plus de 50% lorsque le diagnostic est précoce. Il est aujourd’hui réalisé avec un scanner des poumons.

Un plan national de prévention va être mis en place à grande échelle par les autorités de santé, d’ici un an au plus tard. Il portera à la fois sur la prévention, notamment auprès des jeunes, mais aussi sur la prise en charge et le traitement de cette pathologie par des opérations moins invasives, avec des micro caméras.