A Massy, les files d'attente s'allongent devant les centres de dépistage du Covid

Avec plus de 3.000 nouveaux cas pour 100.000 habitants au 30 décembre selon le site CovidTracker, l'Essonne est le département d'Ile-de-France où le taux d'incidence est le plus élevé, ce qui fait beaucoup de cas contacts et donc beaucoup de candidats au dépistage du Covid.

Devant la pharmacie de la galerie commerciale Cora à Massy, plusieurs dizaines de personnes patientent, entre une et deux heures, pour pouvoir passer un test antigénique sans rendez-vous. Parmi elles, très peu de symptomatiques, mais essentiellement des personnes cas contacts. Pour Karim, c'était au réveillon : "On était pourtant pas nombreux à la maison, mais on a su plus tard qu'une des personnes était positive. Donc on est tous là, la brochette, pour se faire tester. Unis jusqu'au bout ! en espérant qu'on sera tous négatifs jusqu'au bout aussi..." Dans la queue, il y a aussi un certain nombre d'écoliers, collégiens et lycéens, que la rentrée des classes a menés ici. Morgane, 17 ans, explique que sa classe vient de fermer : "Je suis cas contact, je suis tout de suite venue me faire tester".

En face de la gare RER, une autre pharmacie a installé un barnum à l'extérieur. Deux étudiants y pratiquent là aussi des tests antigéniques à tour de bras. Manon, qui se destine à être sage-femme, a trouvé ce job étudiant grâce à une application. Durant ses vacations, elle a peu le temps de souffler : "Pas le temps de s'asseoir, ni d'aller aux toilettes, c'est un peu compliqué". La jeune femme confesse aussi devoir faire preuve de diplomatie : "Il peut y avoir des tensions... Parfois les patients ne comprennent pas qu'il y ait deux ou trois heures d'attente. On essaie de garder notre calme, on fait ce qu'on peut !" Sous cette tente, pour la seule journée de lundi, 450 tests ont été réalisés. 300 se sont révélés positifs.