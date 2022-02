A Mazingarbe, un cabinet médical éphémère pour lutter contre les déserts médicaux

Au rez-de-chaussée de la Maison de la solidarité au centre de Mazingarbe, un bureau s'est transformé en cabinet médical. Le docteur Maxime Lestavel y accueille ses premiers patients. Il fait partie des trois jeunes médecins qui occupent alternativement ce cabinet éphémère. "J'ai terminé mes études en 2021 et je ne voulais pas m'installer tout de suite", explique le médecin qui partage désormais son temps entre des remplacements et ce nouvel équipement.

Dans cette ville de 8 000 habitants, il ne reste plus que trois généralistes après plusieurs départs à la retraite. En juin prochain, ils ne seront plus que deux. Ce cabinet est donc une nouvelle solution pour pallier les manques que subit la population. Le principe est simple : la mairie, en partenariat avec la CPTS de Liévin, fournit le matériel, et les docteurs n'ont plus qu'à venir consulter. "Rien n'est à nous ici, on nous fournit tout et c'est très confortable", confie Maxime.

ECOUTEZ - Le reportage de France Bleu Nord dans le cabinet éphémère de Mazingarbe. Copier

"C'est très bien !", lance avec enthousiasme Laura, une jeune maman venue avec son fils de 3 ans. Son médecin est parti à la retraite il y a six mois, elle n'a depuis pas pu retrouver de médecin traitant.

C'est compliqué de trouver un médecin ici. Sinon, il faut aller plus loin, il y a des délais importants.

Ce cabinet éphémère ouvert il y a bientôt un mois connaît une fréquentation importante, avec plus de 30 rendez-vous par jour. Le principal intérêt est de lutter contre les ruptures de soin. "Il y a des patients qui sont perdus de vue au niveau médical, qui n'ont pas vu de médecin depuis 6 mois ou un an", constate Maxime Lestavel, "il faut reprendre en main ces patients".

Une solution inédite, une "aubaine" pour la mairie

C'est aussi une bonne solution pour ces jeunes médecins qui s'installent. "On sort de 9 à 10 ans d'études, et s'installer c'est beaucoup de responsabilités, donc ça permet de se faire la main et de voir différentes pratiques", reconnaît le docteur Lestavel, qui n'a pas hésité à participer à ce projet proposé par la mairie. Pour les élus, cette solution est une "aubaine". Un mot utilisé par Virginie Martel, adjointe à la santé, à l'origine de ce projet. "Au départ, on a fait le constat du manque de médecins, puis on a évoqué cette idée avec la CPTS de Liévin et en quelques mois, tout était prêt", raconte-t-elle.

Pour cela, il a fallu obtenir des autorisations de la part de l'ARS et de l'ordre des médecins. "Il a fallu faire bouger les lignes, car ça ne rentre pas dans les cases", avance le maire de la ville Laurent Poissant. Le challenge est réussi, et aujourd'hui de nombreuses communes, qui rencontrent les mêmes difficultés, s'intéressent à cette idée. Une idée qui permet de lutter contre le cercle vicieux que déclenche le désert médical. "On avait beaucoup de patients de Mazingarbe qui allaient voir d'autres médecins ailleurs, donc on perd de la patientèle, et ensuite les médecins ne veulent plus s'installer", constate Laurent Poissant.

On répond aux besoins de la population de la ville, mais aussi des villes alentours.

Tout le monde est gagnant dans cette idée. La mairie rêve de faire coup double en recrutant un de ces trois jeunes médecins. Elle a récemment racheté le local d'une agence bancaire dans le centre du village pour y installer trois médecins. "Si on pouvait attirer ces jeunes médecins pour qu'ils s'installent sur la commune juste en face, ce serait l'idéal !", lâche Virginie Martel.