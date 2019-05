À Méobecq, une ferme réhabilitée pour accueillir les malades du cancer.

Après 2 ans de travaux, le Tertre du Mondon est enfin prêt à accueillir dix jours par an les malades du cancer. Avec l'Association Libellule, la ferme réhabilitée propose des ateliers aux malades et aux aidants.

Méobecq, France

Le lieu, en bordure du Parc National de la Brenne, comporte trois maisons : l'une où habite Séverine Dropsy, et deux dépendances. Les travaux, financés en partie grâce à une cagnotte en ligne, sont terminés.

La propriétaire a décidé de mettre à disposition cette ferme réhabilitée à l'Association Libellule qui accompagne les malades du cancer. Concrètement, ce centre de ressources va accueillir dès la fin juin une quinzaine de malades qui participeront à des ateliers axés sur les soins : sophrologie, réflexologie, coiffure, cuisine, conférences... le tout dans un cadre où la nature est omniprésente.

Ces ateliers auront lieu tous les jeudis de juillet et d'août, pendant les vacances ; car comme le dit Dominique Pied, présidente de l'Association Libellule :

"La maladie ne part jamais en vacances."

Créer du lien entre les malades

L'objectif de ces "Journées d'été", comme elles sont baptisées par l'Association, c'est de regrouper les malades du cancer et leurs aidants. "La maladie isole, explique Dominique Pied, le traitement est lourd, on est fatigués, toute notre vie tourne autour de ça et on peut vite se retrouver seul."

Créer du lien : un enjeu d'autant plus important en milieu rural. Séverine Dropsy raconte : "J'ai rencontré une dame, malade, qui se fait soigner à Limoges, mais tous les soins proposés sont là-bas et depuis la Brenne, ça fait loin. Ce qu'on veut faire c'est de rendre ces soins axés sur le bien-être, la santé, que l'on peut trouver en ville, accessible en milieu rural, et en pleine nature, parce-que la nature a des bienfaits sur le processus de guérison."

Les ateliers sont consultables sur le site de la Libellule : http://www.espacelibellule.com/

ainsi que sur le site du Tertre du Mondon : http://www.letertredemondon.fr/calendrier.html