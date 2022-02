A Metz, dernières piqûres avant un changement de règle sur le pass vaccinal

Les personnes n'ayant pas encore reçu leur dose de rappel contre le Covid vont devoir accélérer la cadence. A partir de ce mardi 15 février, elles n'auront plus que 4 mois pour obtenir leur 3ème vaccin. A Metz, beaucoup de rendez-vous ont été pris en dernière minute.

A partir de ce mardi 15 février, les règles vont changer concernant l'attribution du pass vaccinal. Désormais, ce dernier vous sera refusé si votre deuxième dose de vaccin a plus de 4 mois, contre 7 jusque là. Concrètement, si vous avez reçu votre deuxième injection avant le 15 octobre 2021, vous perdrez votre pass si vous ne vous êtes pas encore rendus dans un centre de vaccination pour le rappel. Pour ceux qui ont été vaccinés après, ils n'auront qu'un mois pour recevoir leur rappel : entre les 3 mois qui les séparent de leur deuxième dose et le 4ème mois qui bloquera leur pass vaccinal.

Injections de dernière minute

Cette échéance, plusieurs Messins l'ont bien enregistrée et sont venus au dernier moment pour obtenir leur pass vaccinal. A l'image de Ségolène, dont la deuxième dose remonte à début octobre. "Je m'en suis rendue compte la semaine dernière, en me disant que le temps passait vite", sourit-elle. D'autant que le pass est indispensable dans le cadre de sa recherche d'emploi.

Le travail est également la motivation d'Amandine, auxiliaire de vie, qui admet avoir traîné pour ses deux premières doses : "parce que je suis jeune et ne me sens pas à risque". Mais pour continuer à voir ses patients, elle a donc pris rendez-vous ce lundi au centre de vaccination de l'hôpital Legouest. "Je le fais surtout pour mes petits papys et mamys", conclut-elle.