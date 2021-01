L'ancien maire de Metz, Dominique Gros, premier Mosellan de plus de 75 ans à se faire vacciner

La campagne de vaccination contre le Covid-19 des personnes âgées de 75 ans et plus a démarré ce lundi en Moselle et sur tout le territoire. Dominique Gros, l'ancien maire de Metz, âgé de 78 ans, était le premier à se faire vacciner à l'hôpital Mercy de Metz.

Les personnes âgées de 75 ans et plus avaient rendez-vous ce lundi matin pour recevoir leur première injection du vaccin contre le Covid-19 en Moselle, comme dans l'ensemble de l'Hexagone. Une plateforme de réservation avait été mise en place au niveau national jeudi dernier, parfois très vite saturée par le nombre de demandes.

L'hôpital de Mercy à Metz vaccine en moyenne 16 personnes par heure © Radio France - natacha kadur

Les premiers patients arrivés ce lundi à l'hôpital Mercy de Metz mesurent leur chance de faire partie des premiers : " C'était presque une partie de loto, ou de roulette ! On est tombés juste sur un creux, par téléphone . Un coup de bol inimaginable ! , se réjouit Lucien, 85 ans. Pour l'octogénaire, le vaccin est la seule solution pour éradiquer la pandémie : " Je ne comprends pas que les gens hésitent : gros risques-ci, gros risque-ça, c'est ridicule ! C'est gentil les gestes barrières, mais ça ne suffit pas ! ", explique-t-il.

Revoir ses proches

Parmi les premiers patients, Dominique Gros, l'ancien maire de Metz, était venu montrer l'exemple. Âgé de 78 ans, il se sent comme tout le monde : " Je suis content de pouvoir être protégé moi-même, et de pouvoir revoir mes petits-enfants car on est isolés les uns des autres et c'est pénible. Pouvoir faire des fêtes de famille, rattraper Noël..." songe-t-il.

J'ai le sentiment de participer à une œuvre collective extrêmement utile - Dominique Gros, ancien maire de Metz

La vaccination contre le Covid pour les plus de 75 ans démarre à l’hôpital Mercy de Metz © Radio France - natacha kadur

Marguerite en sait quelque chose. À 85 ans, elle ne voit ses petits-enfants que par webcam. Pour elle, la vaccination représente tout simplement l'espoir de vivre plus longtemps et d'être près des siens : " J'ai une arrière petite fille de deux mois qui vient de naître. Ça, c'est le plus grand bonheur. J'espère que j'en verrai encore une paire comme ça. On a le temps, de partir ! ", s'exclame-t-elle dans un sourire.

Si on peut rester encore un petit peu en vie, ce serait bien comme ça on pourra voir nos enfants, nos arrières-petits enfants pousser un peu - Marguerite, 85 ans

Adhésion au vaccin

Un peu plus de 11,000 doses ont été livrées la semaine dernière au CHR de Metz-Thionville, à la fois des vaccins Pfizer et Moderna, qui sont ensuite reparties sur les 10 centres de vaccination du département. Si l'acheminement des vaccins s'effectue en flux tendus, les soignants y voient néanmoins un signe positif d'adhésion à la vaccination.

André, 82 ans, en connaît un rayon. Pour ce retraité de l'industrie minière, qui a beaucoup voyagé dans le cadre de son métier, la piqûre est une simple formalité : " J'en ai tellement eu moi, des vaccins. En Afrique, tous les trois mois il fallait en faire. Moi, le vaccin ne me dérange pas. Le carnet de vaccination, on l'avait dans le temps pour les enfants, moi je suis pour." Son épouse, Rosine, acquiesce : " Oui, ce serait mieux pour voyager, enfin, quand on pourra."