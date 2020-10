Reconfinement : à Metz, les parents prêts à faire porter le masque à leurs enfants de plus de 6 ans

Céleste, 5 ans, est en vacances chez sa grand-mère à Metz. Elle porte déja le masque dans la rue et dans les endroits très fréquentés.

Cela fait partie des mesures qui s'appliquent dans le cadre de la violente reprise de l'épidémie de Covid-19 sur tout le territoire. Le Premier ministre Jean Castex a précisé ce jeudi que désormais, les enfants devront porter le masque dès l'age de 6 ans et non plus à partir de 11 ans comme c'était le cas jusqu'à présent.

Sur l'Esplanade de Metz ce jeudi, Laura promène son nourrison en poussette accompagnée de ses deux autres enfants : une fille de 11 ans et un garçon de 7 ans. La première porte déja le masque au collège, pour le second il va falloir désormais le porter quasiment en permanence et surtout pour la rentrée prévue ce lundi.

Ce qui m'angoisse un peu surtout c'est d'imaginer que toute la journée ils portent le masque. Ma fille se sent un peu étouffée parfois. À ce jour, mon fils n'a que trois ou quatre masques d'avance, donc les machines ça va tourner ! Laura - maman de tois enfants

Dans les rues du centre ville, parents et grands-parents semblent avoir déja pris un peu d'avance sur cette obligation. Trois petites têtes blondes s'avancent dans la rue du Petit Paris, masquées par un tissu vert pastel cousu sur-mesure : " On a mis des filtres à l'intérieur qu'on change tous les jours, explique Helène, leur grand-mère, qui les accompagne. Ce sont de petits masques lavables. Elles sont franco-espagnoles et ont l'habitude de porter le masque en Espagne tout le temps, elles comprennent les enjeux. " explique-t-elle.

Trouver des masques format enfant

La fille de Laura porte un masque en tissu taille adulte, car elle se sent "encore plus etouffée dans le format enfant ". Pas simple, en effet de trouver des masque chirurgicaux adaptés. La plupart sont en tissu et certains sont carrément faits maison :

Système D ! Ma mère fait un peu de couture et va fabriquer des masques tout le week-end pour tous les enfants de la famille- Thomas, père de Victor, 6 ans

Si certains enfants ont déja été habitués à porter un masque dans la rue ou les endroits très fréquentés, " pour les instituteurs cela risque d'être compliqué. Certains enfants vont les enlever tout le temps, il vont devoir faire un peu la police.", s'inquiète Thomas à Metz, père de Victor, 6 ans.