A Mirecourt, on teste le télé soin pour renforcer le suivi médical en milieu rural

Le télé soin est expérimenté depuis cette année à Mirecourt dans les Vosges. Il permet d'effectuer le suivi paramédical et les soins paramédicaux à distance avec l'appui d'un aide soignant sur place, chez le patient. Les infirmiers eux sont à distance et multiplient ainsi les consultations.

C'est plus qu'une séance de téléconsultation. A Mirecourt dans les Vosges, le service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou en situation de handicap (SSIAD) teste le télé soin sur les 64 communes rurales de son secteur. Un aide-soignant se rend au domicile du patient, se connecte à une application avec une tablette tactile et entre en liaison avec l'infirmier qui peut ensuite faire son suivi paramédical et guider l'aide soignant sur les soins à effectuer.

Ce service, qui dépend de la Mutualité française, permet ainsi aux infirmiers de multiplier les consultations et d'assurer un suivi plus régulier aves les patients. "Normalement, je me déplace régulièrement au domicile des patients pour évaluer régulièrement leur état de santé, leurs besoins et leur projet personnalisé" explique Marion Joigny, infirmière coordinatrice et responsable du SSIAD de Mirecourt.

Adapté au milieu rural

Mais avec une zone d'action étendue sur 64 communes en milieu rural, les kilomètres défilent rapidement et le temps sur la route est important, "cet outil permet d'être réactif et de multiplier la fréquence des interventions, plus il y aura de contact et plus le suivi sera régulier et efficace", explique Marion Joigny.

Malgré ce dispositif, elle poursuit toujours les consultations à domicile, qui "sont essentielles" selon elle. "Il ne s'agit pas de remplacer la présence physique" détaille Makhlouf Idri, directeur régional autonomie à la Mutualité française, "c'est clairement une innovation, il y a une utilité particulière pour notre SSIAD".

Une expérimentation qui a convaincu, "dès le début 2022 on pourra l'étendre à l'ensemble de nos services présents dans les Vosges à Epinal et à Contrexéville" précise Makhlouf Idri.