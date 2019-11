A Montargis, le projet d'agrandissement des urgences du CHAM enfin sur les rails

Conçu dans les années 1990 pour accueillir 15 000 patients par an, le service des urgences du CHAM (Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise) en accueille aujourd'hui plus de 50 000. Le projet d'agrandissement, à l'arrêt depuis plus de cinq ans, est enfin relancé