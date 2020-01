À Montbéliard, il faut 181 jours pour avoir un rendez-vous avec un dermatologue

Montbéliard, France

C'est un exemple de plus de la problématique des déserts médicaux dans le Nord Franche-Comté. A Belfort et Montbéliard, il est très compliqué, voire impossible, d'avoir un rendez-vous chez un dermatologue. C'est ce que révèle "Le Guide Santé", un site d'informations santé indépendant, qui vient de publier une carte interactive et qui met en lumière ville par ville la situation très alarmante d'accès au soins en dermatologie.

181 jours de patience à Montbéliard

"Dans chacun des départements de votre région, les délais moyens pour un rendez-vous sont supérieurs à la moyenne nationale. On peut également constater de nombreuses disparités dans les différentes villes d'un même département. A Besançon par exemple, les habitants doivent patienter 83 jours alors qu'à Montbéliard, il faut compter 181 jours" explique Jean-Pascal Del Bano, le co-fondateur du site.

Et encore, ces chiffres sont trompeurs, car beaucoup de médecins ne prennent carrément plus de nouveaux patients. "A Montbéliard par exemple, vous avez 7 dermatologues sur le papier. Sauf que, il n'y en a qu'un qui prend encore des rendez-vous. Donc 181 jours c'est une moyenne. Certains patients font des centaines de kilomètres pour aller consulter dans une autre région".

Si on a un doute il faut consulter le généraliste

Sans parler des risques pour la santé : "Quand on a un mélanome, il ne faut surtout pas attendre. Donc ce qu'on conseille c'est de rentrer dans le parcours de santé classique. Si le médecin traitant constate un risque dermatologique, il peut appeler le spécialiste en urgence" explique encore le co-fondateur du Guide Santé.

Jean-Pascal Del Bano n'est pas favorable à la solution de faire venir des médecins étrangers : "Désolé de le dire mais ils n'ont pas les mêmes diplômes. Et puis, il y a assez de dermatologues, c'est juste qu'ils doivent être répartis différemment sur le territoire. Il faut y réfléchir".